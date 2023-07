Madagascar: Vonifanja Harinala Ranivoharisoa - Première femme DG de la Caisse d'Epargne de Madagascar

Grande première. Après ses cent ans d'existence, la Caisse d'Epargne de Madagascar (CEM), la plus ancienne institution financière du pays, est dirigée par une femme.

Nommée directeur général après les procédures avalisées par le Conseil d'administration, et le service d'un cabinet de recrutement, Vonifanja Harinala Ranivoharisoa a pris ses fonctions jeudi dernier lors d'une cérémonie de passation des services, qui s'est déroulée à Ivandry.

Compétences particulières

Elle succède ainsi à Claude Andriamanantsoa et Serge Razafindrakoto, respectivement Secrétaire général et directeur général adjoint chargé de l'exploitation, qui ont assuré l'intérim de la direction générale de la CEM durant trois ans. La Caisse d'Epargne est dorénavant entre de bonnes mains puisque le nouveau DG dispose de compétences particulières dans le domaine des institutions financières et de la direction d'entreprise. Diplômée en science comptable, Vonifanja Harinala Ranaivoharisoa a été, pendant plus de 10 ans, successivement conseillère clientèle, directeur d'agence et directeur de groupe au sein de la Société Générale Madagascar. Elle excelle également dans la création de nouveaux produits et services bancaires et s'est spécialisée, notamment, dans la digitalisation. C'est d'ailleurs dans ce système de gestion moderne des entreprises qu'elle entend développer la Caisse d'Epargne de Madagascar.

%

Esprit de confiance et de collaboration

Une institution qui doit, selon les convictions de son nouveau DG, être le garant de l'inclusion financière à Madagascar. Rentabilité, croissance et pérennité, tels sont en tout cas les maîtres-mots qui animent Vonifanja Harinala Ranivoharisoa, dans cette mission qu'elle entend mener dans un esprit de confiance et de collaboration avec l'ensemble des cadres et employés de la Caisse d'Epargne. « Ensemble, nous allons relever le défi d'emmener la Caisse d'Epargne sur la route du progrès », a-t-elle déclaré dans le discours qu'elle a prononcé lors de la cérémonie de passation, qui a vu la présence de la grande famille de la CEM. Le représentant du personnel n'a pas manqué de faire part de la fierté des travailleurs de l'institution de collaborer avec un nouveau DG qui affiche un réel dynamisme dans sa mission. Le directeur général du Trésor, Andry Nirina Rajaofetra, a assisté à la passation des services.