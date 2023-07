Madagascar: Mahazo - Deux détrousseurs récidivistes appréhendés par les gendarmes

Mahazo, une localité située non loin de la gare routière des taxis-brousse reliant Antananarivo à Manjakandriana, a été le théâtre de l'arrestation de deux individus accusés de vols à l'arraché, hier. Les gendarmes du poste avancé de Soamanandrariny ont surpris ces deux hommes, âgés de 19 et 26 ans, en train de partager de l'argent, ce qui a conduit à leur appréhension.

Ces détrousseurs, dont les activités s'étendent de Mahazo à Behoririka, étaient principalement connus pour commettre des vols à la tire, ciblant principalement les femmes qui se rendent au marché ou attendent les taxis-be aux arrêts. Leurs méfaits sont particulièrement fréquents en soirée, lorsque les voyageurs tardifs sont les victimes privilégiées de ces bandits.

Selon les informations fournies, les deux individus appréhendés sont des récidivistes, ce qui soulève des préoccupations quant à la persistance de leurs activités criminelles malgré des arrestations précédentes. Leur mode opératoire répétitif et leur présence dans différents points de la région montrent une certaine organisation dans leurs actions.

Cette arrestation constitue une victoire pour les autorités locales, ainsi qu'un pas vers la préservation de la sécurité et de la tranquillité à Mahazo et ses environs. Les gendarmes, en collaboration avec la population, continueront de renforcer la surveillance et les mesures de sécurité afin de prévenir de tels incidents à l'avenir.

Les résidents doivent rester vigilants lors de leurs déplacements à Mahazo et prendre des précautions supplémentaires pour éviter d'être victimes de vols ou victimes des détrousseurs. Par ailleurs, il est également essentiel de signaler toute activité suspecte aux autorités compétentes afin de garantir la sécurité de tous et de maintenir la vigilance. Pour ce faire, travailler ensemble est nécessaire pour assurer un environnement sûr et paisible pour la communauté locale. Une enquête a été ouverte par les gendarmes du poste avancé de Soamanandrariny. Les deux individus devraient être déférés aux parquets.