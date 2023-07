Afrique Centrale: Grégoire Kasadi répertorie 86 taxes payées dans le secteur minier au Sud-Kivu

Le directeur de l'organisation « Maison des mines Kivu », Grégoire Kasadi note une cinquantaine de taxes illégales sur au moins 86 payées dans le secteur des mines au Sud-Kivu.

Invité de Radio Okapi, il explique que certains exploitants paient doublement les taxes dans cette province.

Grégoire Kasadi fait savoir que cette surtaxation favorise la contrebande dans le secteur des mines au Sud-Kivu.

« Plus on paie des taxes, plus l'exploitant est tenté de passer en contre bande avec sa marchandise pour ne pas trop payer parce que les comptoirs qui sont dans les pays voisins ne font payer 0,8% de la valeur expertisée de la marchandise. Une fois les taxes sont normalisées, on peut facilement tracer l'argent qui entre pour acheter les minerais et sortir mais lorsqu'on n'harmonise pas les taxes ça permet aux contrebandes internationales d'acheter les minerais et de les vendre sur le marché international. Et ça blanchi leurs capitaux », déplore-t-il.

Pour lutter contre la surtaxation dans le secteur des mines au Sud-Kivu, cet exploitant recommande au gouvernement de s'impliquer, en payant convenablement des agents de l'Etat commis dans les services taxateurs.