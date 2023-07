Ile Maurice: De la Liverpool Academy à un sport-études au Jones College (Etats-Unis) - Loïc Thomas, le rêve américain

Que de chemin parcouru, de l'école de foot de Mare-La-Chaux, où il était coaché par son père Joël, à la prestigieuse université Jones College aux Etats-Unis, pour Loïc Thomas !

C'est une première pour la Liverpool Academy Mauritius puisqu'un de ses joueurs diplômés, vient d'obtenir une bourse d'études de quatre ans au Mississippi pour aller faire des études en Human Resource Management. Un véritable rêve américain pour le talentueux milieu de terrain de 18 ans.

L'ambiance était festive hier après-midi lors de l'annonce de la nouvelle par la direction de Côte-d'Or National Sports Complex à l'occasion d'une petite réception en l'honneur du joueur et de sa famille, suivie d'un point de presse. «C'est une grande joie, je suis très content pour lui. Il le mérite parce qu'il a travaillé dur, que ce soit dans ses études ou au football. Loïc est quelqu'un d'appliqué, on est fier de lui car il obtient une opportunité qui n'est pas donnée à tout le monde», a commenté son père, qui a été son premier coach lorsqu'il n'était pas plus haut que trois pommes.

«Merci à ma famille, mes proches, l'académie de Liverpool qui m'a bien encadré et m'a permis d'atteindre un certain niveau et bien sûr un grand merci à mon coach Neil Murphy», ont été les premiers mots de Loïc Thomas, un jeune homme qu'on a senti serein, sûr de lui et très bien dans sa tête. «C'est une fierté et un honneur pour moi et pour le pays aussi d'avoir été choisi par une grande école aux Etats-Unis. J'espère que cela va ouvrir une porte pour ceux qui ont la même ambition que moi.»

%

Alors prêt pour le grand saut aux Etats-Unis ? «Définitivement, ma famille me manquera mais je suis prêt à affronter ce challenge. C'est une occasion aussi pour moi de montrer que je suis indépendant et que je peux me débrouiller tout seul aussi.» Ce fan de Cristiano Ronaldo a hâte de se frotter au nouveau challenge qui s'offre à lui, après avoir été choisi par un recruteur sportétudes du football américain lors du LFC UK Tour en juillet 2022, ayant tapé dans l'oeil de plusieurs représentants d'écoles présents compte tenu de son flair naturel pour le football.

Rs 243 000 du TFES

Sa mère, quant à elle, voit avant tout une aide divine dans la réussite de son fils : «Je remercie avant tout le Seigneur pour sa grâce et sa bénédiction pour Loïc et pour toutes les personnes qu'il a mises sur son chemin pour réaliser ce projet. Il est très entouré par sa famille et il nous manquera beaucoup, surtout à son petit frère Mathis, mais cela doit se faire. Je souhaite que Loïc profite au maximum de cette expérience.»

Pour que ce beau rêve se réalise, il a aussi fallu l'aide du Trust Fund for Excellence in Sports (TFES) qui a soutenu le joueur en lui remettant hier un chèque de Rs 243 000 pour l'aider à financer sa scolarité, sans oublier l'aide du ministère de l'Autonomisation de la jeunesse, des Sports et des Loisirs qui finance la Liverpool Football Club International Academy Mauritius, fondée en août 2019, pour ses dépenses de fonctionnement.

Pour le Head Coach de l'Académie, Neil Murphy, un natif de Liverpool, qui a dirigé l'académie du Japon pendant cinq ans avant de débarquer chez nous, percer dans le football aux Etats-Unis ne sera pas de la tarte, car le niveau y est de plus en plus élevé. Mais il estime que son poulain a énormément de bénéfice à tirer dans sa nouvelle vie.

«Professionnellement, c'est l'un des moments qui m'a rendu le plus fier de ma carrière. D'avoir un impact aussi positif sur la vie d'un de nos joueurs diplômés et l'une des raisons principales pour laquelle LFCIA a été établie à Maurice. Loïc est un étudiant modèle et un joueur de foot qui mérite amplement cette opportunité. Que ce soit sur le terrain et en dehors aux Etats-Unis. Son passage aux Etats-Unis ne peut que lui faire du bien pour son développement et pour les perspectives d'avenir avec son pays», conclut un Neil Murphy aux anges de voir un jeune talent mauricien sur le point d'accéder à un rêve que caressent beaucoup d'enfants du monde entier.

A l'heure des discours

Jean-Pierre Sauzier, président du Board de la Mauritius Multisports Infrastructure Ltd: «Lors de la création de la Liverpool Football Academy en 2019, le complexe de Côte-d'Or était en passe d'être finalisé. Le gouvernement avait la vision d'une structure bien réglée. Un joyau pour le sport. L'académie de Liverpool s'est faite sur des bases très spécifiques et des valeurs. Comme la «Liverpool Way». (...) Un grand merci au head coach de l'académie, Neil Murphy, qui a réalisé un sans-faute depuis qu'il est à l'académie en apportant son expérience et son professionnalisme. (...) La Liverpool Academy n'est pas un élément fantôme. On devrait être fier d'avoir une équipe d'envergure internationale comme le Liverpool Football Club chez nous.»

Stephan Toussaint, ministre de l'Autonomisation de la jeunesse, des Sports et des Loisirs: «(S'adressant à des jeunes joueurs de la Liverpool Football Academy dans l'assistance) C'est un très grand jour pour un de vos amis, chers jeunes joueurs de Liverpool. Je félicite le joueur et sa famille, le personnel de la Liverpool Academy et Neil Murphy. (...) (A propos du complexe sportif de Côte-d'Or) Notre éléphant fonctionne bien ! (rires) Nous avons eu ici une série d'activités d'importance récemment. Avec le High Performance Center de Yannick Lincoln l'année dernière. Les matches du Club M lors de la Four Nations Series le mois dernier. Une compétition africaine d'athlétisme.

Ou encore la Team Great Britain d'athlétisme il n'y a pas longtemps. On a construit Côte-d'Or pour ça, pour mettre Maurice sur la carte du monde en termes d'excellence sportive. Il n'y a que deux écoles de foot de Liverpool en Afrique, en Egypte et chez nous, ce qui est une chance pour Maurice. La Liverpool Football Academy a été créée grâce à la volonté du Premier ministre, Pravind Jugnauth, un 23 août 2019. (...) Dan White nous avait dit : on va vous donner le meilleur coach, en raison de l'amitié qu'il avait pour Maurice, et Neil Murphy fut transféré du Japon à Maurice...»

Kumar Cheetamun, président du Trust Fund for Excellence in Sports: «Loïc Thomas est un 'role model' pour les jeunes athlètes. Félicitations à lui et à la Liverpool Football Academy pour cette belle réussite et cette ouverture vers le Jones College aux Etats-Unis.»