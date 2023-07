Ile Maurice: PNQ - Toujours pas de participant chagossien aux négociations Maurice-Royaume-Uni

Aucune date pour la conclusion d'un éventuel accord n'a été trouvée jusqu'ici. Pas de montant arrêté non plus sur le coût d'un relogement des Chagossiens sur leur terre natale. Mais, surtout, aucun Chagossien n'a jusqu'à présent participé aux négociations, tenues au Royaume-Uni comme à Maurice. Une nouvelle mission technique aux Chagos est aussi au programme.

Ce sont les principaux éléments ressortis lors de la PNQ portant sur les négociations entamées depuis novembre entre Maurice et le Royaume-Uni sur la décolonisation complète des Chagos.

Tout comme James Cleverly, chef de la diplomatie britannique, à une question du député et ancien leader travailliste Jeremy Corbyn à la House of Commons, le 13 juin, Pravind Jugnauth n'a lui non plus pas été en mesure, lors de la PNQ, de donner une date à laquelle Maurice et le Royaume-Uni parviendront à un accord sur les Chagos.

Le PM a souligné qu'il y a eu à ce jour, quatre rounds de négociations entre l'Angleterre et Maurice, les 23 et 24 novembre, 11 et 12 janvier, 23 et 24 février et 2 et 3 juin. Le calendrier de la prochaine discussion devrait être fixé incessamment. Selon Pravind Jugnauth, parmi les sujets discutés, le maintien de la base militaire anglo-américaine de Diego Garcia, le relogement des Chagossiens et leurs descendants ainsi qu'une coopération dans divers domaines dont la préservation environnementale et marine et le combat contre les activités illégales.

Toutefois, pas un seul Chagossien n'a participé jusque-là aux négociations. On apprendra de Pravind Jugnauth, que la délégation mauricienne comprend le secrétaire au Cabinet et chef de la fonction publique Premode Neerunjun, l'ambassadeur mauricien aux Nations unies Jagdish Koonjul, le special adviser au PMO Nayen Koomar Ballah, le consultant au bureau de l'Attorney General Dheeren Dabee, Martine Young Kim Fat, Minister Counsellor au PMO, le SC Philippe Sands et Paul Reichler, aussi avocat.

«La composition de la délégation peut changer», a déclaré le PM.

D'ajouter que des consultations régulières sont tenues avec des Chagossiens basés à Maurice.

Du côté du Royaume-Uni, sept hauts officiels ont été mandatés par leur gouvernement mais, toujours selon Pravind Jugnauth, «cela peut fluctuer dépendant des sujets discutés».

Concernant un éventuel relogement des Chagossiens, le gouvernement propose d'organiser un second voyage dans l'archipel pour des études et évaluations sur les infrastructures et autres facilités à mettre en place.

Les Rs 50 millions budgétisées pour l'année financière 2019-2020 sont maintenues à cet effet. Selon Pravind Jugnauth, des ministères et autres autorités concernés ont déjà enclenché des travaux préliminaires. Le PM a aussi affirmé que certains pays ont proposé d'aider Maurice.

«On s'attend à ce que le Royaume-Uni coopère aussi avec nous pour le relogement des Chagossiens.»

À l'heure des questions supplémentaires, Xavier-Luc Duval a évoqué le rapport préliminaire sur l'étude de faisabilité réalisée par KPMG en 2014 et intitulée Feasibility Study for the Resettlement of the British Indian Ocean Territory et le chiffre de Rs 50 milliards en matière de frais de relogement aux Chagossiens, tablé. «Un chiffre national loin d'être farfelu», a affirmé le leader de l'opposition, qui a demandé au PM si Maurice a fait une demande chiffrée au gouvernement britannique en matière de compensation et de relogement. «Nous n'en sommes pas encore là. J'informerai la chambre en temps et lieu»

Duval a aussi souhaité savoir si les Chagossiens ayant la double nationalité mauricienne et britannique peuvent aspirer à être relogés aux Chagos.

«Je l'ai dit et je le répète. Tous les Chagossiens qui veulent s'y installer pourront le faire d'après les lois mauriciennes. N'importe quel Mauricien pourra s'y rendre ou s'y installer», a répliqué Pravind Jugnauth.

De son côté Arvin Boolell du PTr a voulu savoir si avant les négociations préliminaires, le Royaume-Uni a accepté le principe de la souveraineté de Maurice sur les Chagos.

Ce à quoi le PM a dit qu'il n'a pas vu l'actuel ou le précédent PM britannique y renoncer.

C'est la députée du MMM Arianne Navarre-Marie, elle-même née de parents chagossiens, qui a soulevé la question sur la participation chagossienne aux négociations avant de demander que des représentants de la communauté qui est directement concernée en fassent partie.