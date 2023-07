Ile Maurice: Colis aux Bissessur - La FSCOU demande la démission du CEO de la poste

Narendranath Gopee a pris connaissance de la déclaration par lettre de l'agent postal affecté au centre de tri de Plaisance concernant l'irruption d'une vingtaine de policiers de la SST dans son bureau le 19 juin, par rapport à l'arrestation des frères Bissessur et de Doomila Moheeputh le lendemain.

Le syndicaliste se dit stupéfait. «Où est le CEO Anand Ramchurn ? Pourquoi ne réagit-il pas ? Se trouve-t-il dans un pays où il n'y a pas de téléphone ?» Le président de la Federation of Civil Service and Other Unions (FCSOU) fait référence aux vains appels au CEO effectués par l'Area Manager G., le jour de cet événement et aux appels sans succès des journalistes. «Où est son remplaçant ? Comment peuvent-ils accepter que la SST débarque au Ground to Air Department, menace cet employé et l'oblige à faire des choses qu'il ne doit pas faire ? La direction défend-elle l'intérêt de la Poste et de ses employés ou seulement les siens ?»

Narendranath Gopee ne comprend pas non plus comment l'Area Manager G a pu partir à la retraite quatre jours après cet incident. «Comment peut-il s'enfuir après avoir autorisé le lanceur d'alerte à remettre le colis à la SST ? Qui a autorisé ce départ en pleine tempête ? Si c'est Anand Ramchurn, il doit en répondre.» Le leader syndical promet en tout cas de fournir tout le soutien de la FSCOU à cet employé «qu'on laisse seul maintenant».

Il est encore plus outré d'apprendre que la Poste est en train d'enquêter non sur le contenu de la lettre de cet employé, mais sur la fuite de cette lettre de dénonciation. «J'espère que ce jeune homme ne sera pas persécuté parce qu'il a voulu respecter les règlements.» Il réclame la démission d'Anand Ramchurn pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions.

Incohérence dans l'adresse et le nom

Nous apprenons que l'avenue des Tulipes, indiquée dans la lettre de l'agent postal comme l'adresse d'un certain Avinash Sesur est en fait l'adresse, entre autres habitants, d'Akil Bissessur, alors que son frère Avinash habite ailleurs. Un facteur commente qu'il n'aurait jamais livré le colis à qui que ce soit, vu les incohérences dans le nom et l'adresse.