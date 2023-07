Congo-Brazzaville: Dessin et bande dessinée - Des enfants en formation à l'IFC

Plusieurs enfants de la place participent à l'atelier Leki sur le dessin et la bande dessinée (BD) animé par le collectif Dikouala Bulles et placé sous la direction de la plasticienne et bédéiste congolaise, Jussie Nsana, responsable dudit collectif. L'activité lancée le 3 juillet se poursuit jusqu'au 26 juillet à l'Institut français du Congo (IFC) de Pointe-Noire.

Une belle manière de commencer les grandes vacances pour des élèves âgés de plus de 6 ans qui vont être initiés à plusieurs activités autour du dessin, de la BD et des films d'animation. L'atelier Leki qui les réunit à l'IFC se fera en deux phases. La première porte sur la BD et permettra aux participants d'apprendre à la créer (sujet, dessin et écriture). Les BD réalisées par les enfants seront regroupées dans un fanzine (petite revue de BD réalisées par des amateurs et dont la publication est de faible diffusion).

La seconde phase sera axée sur le livre illustré. Les participants vont s'exercer à illustrer un thème et une histoire avec les techniques de dessin et d'écriture qu'ils vont apprendre pendant l'atelier. Cette phase laissera libre cours à l'imagination et à la créativité des participants.

Notons que le collectif Dikouala Bulles, structure pluridisciplinaire (peinture, BD, dessin, slam, peinture...), créé en 2016 par Jussie Nsana, s'est fixé comme objectif de promouvoir la BD congolaise et le talent des jeunes artistes à travers divers projets (dédicaces des BD, festivals, expositions, ateliers et autres). L'atelier Leki fait partie des activités autour du dessin, de la BD et des films d'animation qu'il organise chaque année.