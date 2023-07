Afrique: Infrastructures - Signature d'un accord de partenariat pour l'extension du viaduc de Kintélé

A Changsha, en marge de la troisième édition de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique qui s'est tenue du 29 juin au 2 juillet, plusieurs accords et partenariats ont été noués entre la Chine et les pays africains. Pour sa part, le Congo a signé un accord pour l'extension du viaduc de Kintélé.

Sous la supervision du ministre d'Etat, ministre de l'Amenagement du territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, Jean-Jacques Bouya, la République du Congo a signé, le 30 juin, à Changsha, en Chine, un accord de partenariat entre la mairie de Brazzaville et la société China road and bridge corporation, filiale du groupe China Communications Construction Company, en présence des maires de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, et de Kintélé, Stella Mensah Sassou N'Guesso.

« Le prolongement du viaduc partira donc de son point actuel jusqu'aux Tours jumelles, pour éviter l'embouteillage entre le Viaduc de Kintélé et l'hôpital de Talangaï. Ensuite, un deuxième tronçon partirait du viaduc jusqu'au centre-ville, avec une réservation d'embranchement vers l'île Mbamou », a déclaré Dieudonné Bantsimba, maire de Brazzaville. Pour la mairie de Kintélé, ce projet contribuera à rehausser la beauté de la capitale congolaise. A la population, d'en prendre également soin.

En marge de la troisième édition de l'exposition, qui s'est tenue simultanément que le Forum de coopération économique et commerciale Chine-Afrique, plusieurs activités ont été organisées. Outre les réunions de jumelage économique et commercial, on a noté également des symposiums et des échanges spéciaux couvrant divers secteurs économiques, la publication d'un rapport sur les relations économiques et commerciales entre la Chine et l'Afrique et un indice commercial Chine-Afrique. L'objectif étant de renforcer la coopération commerciale entre les différentes parties prenantes. Ce, avec une ouverture de haut niveau pour des échanges et des partenariats dans divers domaines.

Comme le rappelait le vice-président de la République populaire de Chine, Han Zheng, à l'ouverture de l'événement, l'ampleur de la coopération entre la Chine et l'Afrique est en pleine expansion. « Ces dernières années, le volume des échanges commerciaux bilatéraux entre l'Afrique et la Chine a dépassé deux millions de dollars, faisant de la Chine le premier partenaire des échanges de l'Afrique. Un grand nombre de projets d'infrastructures et d'interconnexions a pris forme, ainsi que des projets des énergies propres. Les champs de coopération continuent de s'étendre pour passer dans les secteurs émergents comme le numérique, le développement vert, l'aéronautique et le spatial et la finance », a-t-il poursuivi.

Face à cette vitalité, Han Zheng estime que la coopération entre la Chine et l'Afrique a de beaux jours devant elle. « J'invite toutes les parties prenantes à conjuguer les efforts pour écrire ensemble un nouveau chapitre de développement de qualité de la coopération économique et commerciale sino-africaine. Aussi, ouvrir ensemble une nouvelle ère de développement et de prospérité », a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, il a fait part d'un certain nombre de dispositions prises par la Chine au bénéfice de l'Afrique, à savoir rehausser le niveau d'interconnexion et d'importation des produits africains en Chine, encourager les entreprises chinoises à investir davantage en Afrique, soutenir la concrétisation de l'agenda 2030 de l'Union africaine, poursuivre une ouverture plus large et profonde dans une vision inclusive pour bâtir une économie mondiale ouverte.

L'Afrique et la Chine font parler leur savoir-faire

Organisée sur le thème « Développement commun pour un avenir partagé », l'exposition de cette année a mis en lumière plus de quarante secteurs d'activités couvrant, entre autres, les infrastructures vertes, les douanes, la santé, les produits agricoles, l'agroalimentaire, les parcs industriels, l'enseignement professionnel, etc.

Couvrant une superficie totale de 100 000 m2, le hall principal se composait de salles d'exposition complète des produits de base et de salles d'entreprises pour les différents pays participants, ainsi que d'une salle d'intégration du commerce intérieur et extérieur. La salle des entreprises et des produits de base en Afrique regroupait environ trois cents entreprises présentant des produits variés comme le vin, le café, le cacao, l'artisanat, le cosmétique ainsi que d'autres produits comme les machines de construction, l'équipement médical, les nécessités quotidiennes...

Cette année, cinquante pays africains ont participé à l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique. Les pays africains, invités d'honneur, étaient le Bénin, la République démocratique du Congo, Madagascar, le Malawi, le Maroc, le Mozambique, le Nigeria et la Zambie.