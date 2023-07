Sénégal: Mise en oeuvre du dispositif de soutien au financement - Ecobank Sénégal et la Chambre de commerce de Dakar apportent la « bonne information » aux Pme/Pmi

Ecobank Sénégal et la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (Cciad) ont lancé ce 5 juillet une des journées sensibilisation et de communication sur le dispositif de soutien au financement des Pme et Pmi, qui prend fin demain 6 juillet 2023.

Les deux structures qui se sont liguées mai dernier visent à favoriser l'accès des Petites et moyennes entreprises et industries (Pme/Pmi) aux financements. « Ces journées portes ouvertes s'inscrivent dans le cadre de la convention signée avec la Cciad et visent à porter l'information auprès des Pme/Pmi », a indiqué Sahid Yallou.

Le directeur général de Ecobank Sénégal explique que les Pme et Pmi avaient régulièrement des difficultés d'accès aux financements. Ce qui a amené la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) à mettre en place un dispositif incitant les banques commerciales à accorder plus de crédits aux entreprises.

Lors de ces deux journées de porte-ouvertes, Sahid Yallou fait savoir que des séances d'échanges seront à l'ordre du jour rapprochant ainsi les équipes de la banque et les chefs d'entreprises. A l'en croire, il est attendu de ces deux journées, de recevoir des feed-back de la part des Pme.

Pour sa part, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar s'est réjoui de cette initiative de Ecobank Sénégal visant à apporter la bonne information aux Pme et permettre ainsi leur accès facile aux financements.

« Cette activité a pour objectif d'inciter les gens à approcher davantage Ecobank, sous l'encadrement de la Chambre de commerce », explique Abdoulaye Sow. Qui rappelle que le 24 mai dernier, la structure qu'il dirige signait une convention dans le cadre du dispositif de soutien au financement des Pme-Pmi de la Bceao.

« C'est tout naturellement que je vous accueille à nouveau au sein de l'institution, cette fois-ci dans le cadre de la mise en oeuvre de cette convention, dont l'une des premières étapes est l'organisation de ces journées de sensibilisation et de communication sur ledit dispositif », précise le président de la Cciad.

Abdoulaye Sow précise qu'il a été mis en place, au niveau de la Chambre de commerce, un comité de soutien au financement des Pme/Pmi qui se charge de recevoir les dossiers de demande de financement et accompagner les demandeurs pour l'accès aux crédits.

En ce sens, il a invité les représentants de Pme/Pmi à échanger les équipes de Ecobank Sénégal et de la chambre de commerce afin de sortir de ces journées d'échanges et de partage avec toutes les informations qui leur seront nécessaires.