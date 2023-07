Madagascar: Taolagnaro - Les employés de QMM rentrent chez eux

Soulagement. Après presque une semaine, enfin une bonne nouvelle pour les employés de Qit Minerals Madagascar (QMM) qui ont pu rentrer chez eux hier.

Près de trois cents personnes qui se sont retranchés dans l'usine d'exploitations, ont vu leur calvaire prendre fin après le retour au calme dans les environs du site d'exploitation et notamment sur la route qui y mène. D'après un communiqué publié par le groupe QMM dans la soirée d'hier, «tous les employés et contractants ont pu rejoindre leur familles et leurs foyers.

C'est un soulagement pour chacun d'entre nous», explique la branche de Rio Tinto. Pas plus tard que lundi, les tensions sociales ont atteint leur summum, avec de nouveaux affrontements entre les manifestants qui ont pris d'assaut le site depuis le 26 juin, et les forces de l'ordre. À l'issue des heurts, le bilan a été de dix blessés, dont deux dans les rangs des forces de l'ordre. S'en est suivie une interpellation massive de plus de quatre-vingt personnes. Cependant, depuis lundi, un retour au calme a été constaté aux alentours du site d'exploitation de Mandena.

Accalmie

Un contingent des forces de l'ordre est resté sur place pour sécuriser la zone et garantir le calme. Ce qui a effectivement permis aux employés qui étaient restés bloqués dans l'enceinte, de quitter enfin les lieux. Les sources interrogées restent évasives quant à la raison pour laquelle les manifestations ont eu lieu, qualifiant toutefois ces grèves de «manoeuvres de déstabilisation sociale».

Malgré ce retour relatif au calme, QMM affirme que les dialogues se poursuivent pour trouver une issue aux problèmes qui sont assez récurrents. «La poursuite et la consolidation du dialogue entretenu chaque jour avec les communautés et nos parties prenantes sont notre priorité. Comme nous l'avons fait jusqu'à présent, nous continuerons à l'animer à chacun des niveaux de l'entreprise», indique la compagnie.