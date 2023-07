Madagascar: Athlétisme - Jeux des îles - La liste des détails à rectifier est longue

J-51. La onzième édition des Jeux des Iles de l'océan Indien à Madagascar, sera-t-elle la meilleure? Les techniciens spécialistes de l'athlétisme ont-ils été consultés avant la mise en place de la piste en tartan du stade Barea? Après la descente sur terrain des autorités étatiques de ce weekend, la liste des détails à rectifier pour la mise aux normes est longue.

«Une partie du traçage des lignes délimitant les couloirs sont à refaire, entre autres, celle entre la délimitation du terrain de foot et le premier couloir intérieur, certaines lignes délimitant les couloirs, et celle du départ des courses de demi-fond et fond», énumère un technicien de la discipline. Les pelouses derrière les buts devraient aussi être dégagées pour y installer les équipements pour les concours. «Outre l'installation du tartan, l'une des deux demi-lunes sera dédiée aux sauts à la perche et à hauteur, et l'autre côté pour les lancers de poids, marteau et javelot», poursuit-il.

Les techniciens de la fédération ont procédé hier, au marquage avant le traçage et la remise aux normes. Beaucoup restent aussi à réhabiliter au stade d'Alarobia pour ne citer que le replacement en intégralité de la piste en tartan, installée avant les Jeux de la Francophonie en 1997, et rénovée avant les Jeux des Iles en 2007. Et les grilles de protection du lancer de marteau et toutes les salles sous le gradin sont à réhabiliter...

L'homologation du site dépendra logiquement de ces détails à ne pas négliger. Nous savons tous, il n'y pas de miracle en sport. L'athlétisme, en particulier, nécessite une préparation spécifique et intensive car c'est une discipline mesurable. C'est le chrono qui détermine la performance. Dans l'histoire des jeux, l'athlétisme est d'ailleurs l'une des disciplines porteuses de médailles d'or pour Madagascar, comme l'haltérophilie.