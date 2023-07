Congo-Kinshasa: RDC/Pologne - Vers un Forum Economique pour la Promotion des Investissements

Organisée par l'ANAPI en collaboration avec l'Ambassade de la République Démocratique du Congo en Pologne, la présente mission économique s'est déroulée du 24 juin au 02 juillet 2023 en Pologne, respectivement dans les villes de Byalistok, de Katowice et de Varsovie.

Etant une mission de promotion ciblée aux secteurs de l'Education, de l'Agriculture, du Tourisme, de la santé, celle-ci avait pour objectif de vendre les opportunités d'affaires de la RDC dans les secteurs sus-rappelés auprès des investisseurs polonais, de favoriser le réseautage entre d'une part le secteur privé de deux pays, et d'autre part, les provinces de la RDC (Nord et Sud Ubangi) et les chambres de commerce polonais.

La signature des lettres d'intention entre les Gouverneurs DU Nord et Sud-Ubangi et les chambres de commerce de Byalistok et celle de Katowice

Et la visite de deux entreprises à Byalistok (spécialisées dans la fabrication des équipements agricoles et fabrication maisons préfabriqué et à Katowice d'une entreprise spécialisé dans le traitement des déchets et de la visite d'une École polytechnique de Katowice dans la région de Silésie.

Aux termes de ces échanges, les deux parties ont émis le voeu de voir renouer les relations commerciales et économiques et ont sollicité l'implication de leurs Gouvernements pour la réouverture d'une représentation diplomatique polonaise á Kinshasa, ainsi que l'organisation d'une mission économique en RDC avant la fin de l'année 2023.

Conduite par le Directeur General de l'ANAPI, Monsieur Anthony NKINZO Kamole, cette mission du côté de la RDC a connu la participation des honorables Sénateurs, de l'Ambassadeur de la RDC en Pologne, des Gouverneurs du Sud et Nord Ubangi, de l'Administrateur Délégué General de la BGFI Banque, de Madame le Directeur Europe des Affaires Etrangères, des représentants des ministères de la formation professionnelle et Métiers, de Finances, d'un cabinet d'Avocats d'affaires, et plus d'une dizaine d'opérateurs économiques congolais multisectoriels actifs en RDC et en Pologne.

En marge de cette mission économique, l'ANAPI au travers de ses missions statutaires a mené d'autres activités dont l'atelier de sensibilisation de la diaspora congolaise vivant en Pologne sur les investissements en RDC et les échanges avec le personnel de l'Ambassade de la RDC en Pologne sur le rôle des diplomates en matière de promotion des investissements.

S'agissant de l'atelier avec la diaspora, celle-ci a été sensibilisée pour canaliser ses transferts des flux financiers principalement en direction des projets productifs et non de la consommation.

A cette occasion, la diaspora a été informée des reformes sur le climat des affaires déjà initiées et les perspectives qui sont en cours.

Concernant l'activité avec les diplomates en poste, celle-ci s'inscrit dans la ligne droite de la vision du Chef de l'Etat S.E Félix Antoine TSHISEKEDI sur la mise en oeuvre de la diplomatie économique. Ainsi, pour être des véritables agents de promotion dans leur juridiction. Les diplomates congolais à Varsovie, ont été dotés des notions de base sur la promotion des investissements et de l'amélioration du climat des affaires.