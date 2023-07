Congo-Kinshasa: L'UDS s'engage dans la lutte contre l'hégémonie américaine

M. Crispin Kabasele Tshimanga Babanya Kabudi, Président National de l'UDS

Hier mardi, le 4 Juillet 2023, plusieurs pays qui s'opposent à la domination américaine dans le monde ont célébré, pour la première fois, la Journée Internationale de l'Indépendance de l'hégémonie Américaine.

A cette occasion, l'Union des Démocrates Socialistes a publié une déclaration politique dont la teneur suit :

1. L'Union des Démocrates Socialistes, UDS, Parti Politique de la gauche révolutionnaire congolaise, s'associe, ce mardi 04 Juillet 2023, à toutes les manifestations organisées, à travers le monde, à l'occasion de la première édition de la Journée Internationale de l'Indépendance de l'Hégémonie Américaine, laquelle journée a été officiellement décrétée le 15 Juin 2023 dernier à Moscou (Russie).

2. L'UDS qui n'a cessé jamais de se battre pour le respect de l'indépendance nationale et la protection de la souveraineté de la République Démocratique du Congo, monte à la ligne de front du noble combat déclenché par les Organisations Non-Gouvernementales d'Autriche, de Serbie, d'Arménie et de Kazakhstan, en vue de sauvegarder la souveraineté de chaque pays face à la domination nord-américaine sur le reste du monde.

3. L'UDS encourage tous les pays de la planète qui hésitent encore à s'engager dans la défense de leurs valeurs et de leurs cultures nationales. Car, l'ingérence des Etats-Unis d'Amérique dans les affaires internes d'autres pays constitue une flagrante et impardonnable violation de la Charte des Nations-Unies fondées au nom de la préservation de la paix et de la sécurité mondiales.

4. L'Union des Démocrates Socialistes constate malheureusement que les Etats-Unis d'Amérique refusent volontairement d'appliquer la doctrine dite « Monroe » de leur ancien Président James Monroe symbolisée par la fameuse et célèbre phrase : « L'Amérique aux Américains ! ».

5. L'UDS rappelle que, depuis plusieurs décennies, les Etats-Unis d'Amérique ont mis en place des mécanismes et des stratégies diaboliques qu'ils ont toujours exécutés avec une froideur indicible pour coloniser, par des voies détournées, le monde entier et établir par la force un ordre mondial unipolaire basé uniquement sur la domination des valeurs et des institutions américaines. Tout en foulant aux pieds le principe universellement admis selon lequel « aucune culture, mieux aucune civilisation, n'est supérieure à une autre ».

6. L'Union des Démocrates Socialistes qui prône le pacifisme et la solidarité internationale dans un monde multipolaire, insiste sur le fait que la Journée Internationale de l'Indépendance de l'Hégémonie Américaine se pose comme un cadre idéal de concertation afin d'aider tous les peuples et les Etats du monde à sortir, une fois pour toutes, de l'influence américaine jugée néfaste.

7. Dans cet ordre d'idées, l'Union des Démocrates Socialistes réaffirme publiquement son engagement en faveur de la cohabitation pacifique entre les Peuples et les Etats sans exclusion et sans déclencher une quelconque confrontation avec les Etats-Unis d'Amérique qui s'illustrent régulièrement par la violence et l'agressivité inouïe pour dominer le reste du monde.

8. Faisant le bilan de la présence américaine quasi-ininterrompue en République Démocratique du Congo depuis le début de la colonisation, l'Union des Démocrates Socialistes affirme, sans peur d'être contredite, que ce bilan est largement négatif. Les Etats-Unis d'Amérique n'ont aucun investissement important dans notre pays. Par contre, les Nord-Américains ont contribué et contribuent encore à la déstabilisation de notre mère patrie, échafaudent de funestes plans de balkanisation, participent au pillage de nos ressources naturelles, parrainent des rébellions devenues endémiques et oeuvrent pour l'affaiblissement de l'Etat congolais.

9. Les Nord-Américains sont à la base de nombreux assassinats politiques dans notre pays. Planificateur et exécuteur de l'ignoble assassinat de notre Héros National, l'Immortel Patrice-Emery LUMUMBA, les Etats-Unis d'Amérique ont aussi éliminé physiquement des personnalités importantes comme Pierre MULELE, Mzee Laurent-Désiré KABILA. Ils ont également combattu le Président National de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, Docteur Etienne TSHISEKEDI wa MULUMBA jusqu'à sa mort pour qu'il n'accède pas à la Présidence de la République Démocratique du Congo. En bref, les Nord-Américains ont toujours joué un mauvais rôle dans la politique congolaise où ils ont recruté un grand nombre de traitres à la cause nationale.

10. Enfin, l'Union des Démocrates Socialistes reconnaît, à son juste titre, que la célébration de cette journée dédiée à la lutte contre l'hégémonie américaine, devra interpeller tous les patriotes congolais en vue de défendre mordicus notre souveraineté nationale.

A nous la victoire !

Fait à Kinshasa, le 04 Juillet 2023.

LE PRESIDENT NATIONAL DE L'UNION

DES DEMOCRATES SOCIALISTES,

Crispin KABASELE TSHIMANGA BABANYA KABUDI