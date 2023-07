Afrique: IXès Jeux de la Francophonie - Kathryn Brahy confirme la présence d'une vingtaine d'artistes de la Wallonie Bruxelles

*A la fois, la nouvelle apaise les plaintes et dissipe les spéculations. De la bouche autorisée de sa Délégué Générale à Kinshasa, Kathryn Brahy, la Fédération Wallonie Bruxelles participera activement aux IXès Jeux de la Francophonie prévues, pour rappel, du 28 juillet au 6 août prochain dans la Capitale congolaise, la plus grande des villes francophones au monde. Ainsi, une vingtaine d'artistes rehausseront de leur présence dans les activités culturelles prévues lors de cet événement.

Si certains pays francophones hésitent encore d'y prendre part, en revanche le pays colonisateur de la République Démocratique du Congo y prendra part. Selon Madame Kathryn, Déléguée générale de la Wallonie Bruxelles à Kinshasa, les Jeux de la Francophonie ont cette belle particularité d'être à la fois culturel et sportif. « La Fédération Wallonie Bruxelles sera bien présente évidemment avec une délégation d'une vingtaine d'artistes. Nous nous réjouissons d'accueillir les épreuves de (Contes) et dans les locaux de la bibliothèque et de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles les épreuves de «littérature nouvelles », a-t-elle souligné.

Et d'ajouter : « La Fédération Wallonie Bruxelles est très heureuse d'accueillir en ce moment au Centre Wallonie Bruxelles de Kinshasa, les artistes participants congolais pour leurs répétitions ».

« Nous sommes pleinement engagés dans les Jeux de la Francophonie. Depuis la première heure aux côtés de nos partenaires congolais. Nous sommes persuadés que ce sera une grande réussite et une vraie fête particulièrement pour la jeunesse congolaise et la jeunesse francophone. Nous félicitons le Comité National des Jeux pour tous les efforts entrepris notamment les beaux logements du village à l'UNIKIN et toutes les infrastructures sportives et culturelles. Nous sommes heureux que tous ces homes d'étudiants et terrains de sport soient laissés en legs à la jeunesse congolaise. Vive les IX es Jeux de la Francophonie de Kinshasa », a conclu Kathryn Brahy.