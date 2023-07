Congo-Kinshasa: MSC - Me Kapape Ngindu Junior présenté par le SG Edouard Kabukapwa

Les élections législatives sont imminentes en RDC. Et, le Mouvement de Solidarité pour le Changement est plus que jamais prêt à dire son mot. A la faveur de la cérémonie de présentation du prétendant candidat Kapape Ngindu Junior, le vendredi 30 juin 2023 à Matete, une conférence a été organisée par la Fondation KNJ, à laquelle l'Autorité municipale de Matete, Jules Mukumbi Mukawa, a assisté. L'initiative d'organiser cette conférence sur l'indépendance à l'occasion du 30 juin 2023 est de Kapape Junior. Il a choisi trois thèmes : Parcours de l'Accession de la RDC à l'indépendance, les élections et la présentation de ma candidature. Le but est de montrer comment nos pères fondateurs se sont battus pour l'indépendance à travers les élections. "Si à chaque élection nous choisissons mal, c'est trahir leur mémoire". Selon lui, le meilleur choix reste celui du MSC de Laurent Batumona. .

Edouard Kabukapwa a, à cette occasion, présenté celui qui sera le candidat de l'inter fédération du MSC à Mont-Amba en présence des Associations et une foule immense de membres de la Fondation Kapape Ngindu Junior. "Le Camarade Kapape Junior a opéré un choix judicieux pour la victoire du MSC à la prochaine élection législative nationale. Le choix de raison pour la continuité des actions de développement à la base du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi", a déclaré le SG Kabukapwa.

Pour la circonstance, trois thèmes ont été retenus et développés. Le conférencier Me Ilunga a retracé les péripéties de lutte des pères fondateurs pour l'accession du pays à l'indépendance le 30 juin 1960. Le but était de montrer à la population de voter avec responsabilité. "Un mauvais choix nous traîne dans la misère", dit-il. La deuxième partie de cette conférence a consisté à parler sur les élections et la troisième consacrée aux activités électorales du MSC, spécialement à la présentation de la candidature de Kapape Ngindu Junior. Le prétendant candidat à la députation nationale et son suppléant, Richie Mafungu, candidat à la députation provinciale avaient à leurs côtés, les membres du comité de la Fondation Kapape Junior, au nombre desquels les Présidents des Associations partenaires à la Fondation KNJ.

Cette sortie politique intervient après une tournée de prise de contact des candidats auprès de leur base dans la commune de Matete pour la sensibilisation électorale. "Je me présente devant vous parce que vous me connaissez pour mon honnêteté, homme de terrain et dynamique. Il a rassuré qu'il amènera les projets pour défendre les intérêts de la population et surtout la lutte contre la maladie SS". Kapape se porte comme défenseur de la population de Mont-Amba. "J'incarne la réalité de nos populations. J'ai grandi ici, je connais la réalité, la douleur et la profondeur de la population du Mont-Amba". Et de poursuivre : "Je reste optimiste à travers les soutiens du SG et de SGA du MSC, mon Parti".

Au cours de la sortie politique de vendredi dernier, les différents messages délivrés sont restés collés aux enjeux de l'heure que mène le Mouvement de Solidarité pour Changement, à savoir : gagner largement les prochaines joutes électorales tout en se tenant prêt pour les autres élections qui suivront. Ceci, parce que l'Autorité Morale du MSC, Laurent Batumona, entend demeurer la première force politique en RDC. Kapape Ngindu Junior a dit pouvoir compter sur les militantes et militants de Matete pour contribuer à faire triompher les idéaux de MSC. Comme lui, le Bourgmestre de Matete a lancé un appel au maintien du cap de la cohésion politique dans le MSC qui est très bénéfique pour les populations de Matete. "Vous devez soutenir votre prétendant candidat que vous aimez dans la commune de Matete. Mobilisez-vous pour qu'il gagne", a-t-il exhorté. La présence d'un nombre important de femmes et de jeunes ainsi que des personnes SS témoignent véritablement le soutien en la personne de Kapape Junior pour sa candidature.

A en croire le Secrétaire Général du MSC, Edouard Kabukapwa, le parti est prêt pour prendre part à cette compétition électorale, s'est-il réjoui avant de rassurer que la mission qui a commencé est en train d'être accomplie. Nous avons engagé le premier pas et nous avançons. Dieu seul sait là où nous allons aboutir. Ce qui est rassurant est notre détermination d'aller jusqu'aux élections parce que le train est déjà en marche. Tant pis pour ceux qui sont distraits. Nous armons moralement les prétendants candidats et nos électeurs".

Très ravi des efforts consentis, le SG Edouard a témoigné sa gratitude à toute l'équipe ayant contribué à la finalisation de la présentation de cette candidature ainsi qu'au positionnement des candidats de MSC/Mont-Amba dans les différentes circonscriptions électorales. Il a dit toute sa satisfaction quant au travail abattu sur terrain. Il a indiqué que tout est mis en oeuvre pour qu'il ne soit reproché quoi que ce soit aux candidatures de MSC.

Kapape Ngindu Junior a rappelé le soutien de l'Autorité communale de Matete lors de l'organisation de la journée sans plastique. "Il s'est impliqué foncièrement pour avoir fourni tout le matériel nécessaire pour la réalisation de notre activité de lutte contre l'insalubrité".