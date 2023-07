Gabon: Tournée républicaine - Mobilisation sans précédent pour l'accueil du Chef de l'Etat à Mitzic

C'est un accueil sans précédent que la population de Mitzic a réservé au Président de la République, Chef de l'État, Ali Bongo Ondimba le lundi 3 juillet 2023, lors de la deuxième étape de sa Tournée républicaine dans la province du Woleu-Ntem.

Plus de 10.000 personnes, aussi bien de la commune que des 4 cantons (Doum, Doumandzou, Lalara, Okala) que compte le Département de l'Okano se sont rassemblées à l'esplanade de l'hôtel de ville de Mitzic et le long de la principale voie de la cité pour ovationner le cortège présidentiel et faire bon accueil au Chef de l'État. De mémoire des Mitzicois, pareille mobilisation n'avait plus été vue dans la localité depuis très longtemps.

C'est donc le lieu ici de féliciter les populations, filles et fils de l'Okano, pour la dynamique unitaire qui a prévalu depuis les préparatifs jusqu'à l'épilogue de ce grand évènement républicain. En effet, sous la supervision du Ministre délégué aux travaux publics, Emmanuel Eyeghe Nze, et avec l'implication très remarquée des cadres de la localité, les Okanois ont démontré à Ali Bongo Ondimba, s'il en était encore besoin, leur indéfectible attachement et leur adhésion totale à sa vision politique, qui impacte déjà fortement et de manière positive l'ensemble de la localité. L'exemple du nouveau Centre médical de Mitzic, visité par le Chef de l'État, est une parfaite illustration des actes concrets de cette politique de développement social cher à Ali Bongo Ondimba.

Parmi les artisans de la réussite de cette étape de Mitzic de la Tournée Républicaine du Chef de l'État dans le Grand Nord, outre les ténors de la politique dans la l'Okano, les organisateurs ne tarissent pas d'éloges à l'endroit d'un nouveau venu dans la scène politique locale. Il s'agit de Joannick Ngomo Obiang, le dynamique Directeur Général de l'Office National de Développement du Sport et de la Culture (ONDSC) et fils de Mitzic.

Resté jusque-là très discret sur les multiples initiatives et actions sociales qu'il pose régulièrement au bénéfice des populations de Mitzic, l'homme s'est fortement impliqué cette fois-ci, ouvertement, pour que l'accueil du Chef de l'État soit mémorable. Pari réussi !

Aux dires de tous, son implication en amont pour la mobilisation des fonds et la production des outils de communication nécessaires à la mobilisation des populations, et en aval avec le déploiement des équipes de sensibilisation de proximité à travers le porte à porte, est pour beaucoup dans l'engouement populaire observé. Est-ce dire que le fils de Jean Batiste Ngomo Obiang se lance en politique dans l'Okano ? Dans tous les cas, pour un ballon d'essai, beaucoup s'accordent à dire qu'"il a fait fort".