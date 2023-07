Ethiopie: La France et Plan International signent un accord de financement d'un million d'euros pour aider les réfugiés

Addis Ababa — L'Ambassade de France à Addis Abeba et Plan International ont annoncé aujourd'hui un accord de financement d'un million d'euros destiné à faire face à la crise alimentaire et nutritionnelle croissante à laquelle sont confrontés les réfugiés soudanais en Éthiopie.

L'Ambassade de France en Ethiopie collabore avec Plan International pour lutter contre l'insécurité alimentaire parmi les réfugiés soudanais et les rapatriés éthiopiens

Selon le communiqué de presse que l'ambassade de France a transmis à l'ENA, la cérémonie de signature a eu lieu dans les locaux de l'ambassade à Addis Abeba.

Le projet, mis en oeuvre par Plan International Ethiopie, soutiendra 45 000 personnes affectées par la crise soudanaise actuelle et les rapatriés éthiopiens qui ont cherché refuge au Soudan pendant la guerre dans le nord de l'Ethiopie.

L'intervention se déroulera sur une période de neuf mois, du 1er juin 2023 au 28 février 2024, et se concentrera sur les woredas de Metema dans la région d'Amhara et les woredas de Kumuruk et Guba dans la région de Benishangul-Gumuz.

Depuis le début de la crise soudanaise en avril 2023, près de 60 000 personnes ont cherché refuge en Éthiopie, amplifiant le besoin urgent d'interventions humanitaires globales, selon le communiqué de presse.

La contribution de l'ambassade soutiendra les efforts de lutte contre la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes et les mères allaitantes.

%

Le soutien à la santé mentale, l'assistance psychosociale et la prévention de la violence sexiste sont également des éléments clés du projet.

En outre, cette initiative vise à fournir une assistance immédiate en matière de sécurité alimentaire, notamment des repas chauds et des biscuits énergétiques pour les jeunes enfants, les femmes enceintes et les mères allaitantes.

Dans la mesure du possible, le projet explorera également la mise en oeuvre d'une aide financière polyvalente (MPCA) afin d'améliorer encore les conditions de vie de ces groupes vulnérables.

Le communiqué de presse ajoute que la France, en tant que partenaire de longue date de l'Éthiopie et du Soudan, est honorée de soutenir ce projet essentiel.

En nous associant à Plan International Éthiopie, nous renforçons notre engagement commun en faveur de solutions durables qui soutiennent les plus vulnérables et visent à créer un environnement sûr, inclusif et durable pour tous.