Afrique de l'Est: Le voyage de diplomatie publique de Djibouti en Éthiopie fait passer les relations interpersonnelles à un niveau supérieur

Addis Ababa — Le forum de consultation Éthio-Djibouti visant à consolider les liens les plus forts et la fraternité entre l'Éthiopie et Djibouti est en cours à l'hôtel Sky Light dans la capitale.

Le forum de consultation a réuni plus de centaines de membres de la délégation de la diplomatie publique de Djibouti et de hauts fonctionnaires du ministère éthiopien des Affaires étrangères, selon le journaliste de l'ENA.

En outre, le forum est prévu pour délibérer en profondeur sur les efforts du gouvernement éthiopien sur la migration, le changement climatique et son expérience dans l'initiative Green Legacy et sur les réflexions sur la façon dont l'Éthiopie répond à l'impact induit par le climat dans le pays et au-delà.

Un programme a également indiqué que cet après-midi, la délégation de la diplomatie publique de Djibouti et l'équipe des médias devraient visiter l'ICT Park.

Une délégation de la diplomatie publique djiboutienne conduite par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur de Djibouti, Siraj Omer, est arrivée hier soir à la gare de Labu, la nouvelle ville de Sheger.

A son arrivée à la gare de Furi-Labu de la compagnie ferroviaire Ethio-Djibouti, la délégation a été chaleureusement accueillie par le ministre d'Etat aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Birtukan Ayano, et d'autres hauts fonctionnaires, dont le maire de la ville de Sheger, une ville intelligente nouvellement créée, a-t-on appris.

La diplomatie publique comprend quelque 112 membres parmi les fonctionnaires, les anciens, les journalistes, les membres de la communauté des affaires et les experts, entre autres.

La délégation devrait participer à divers événements durant son séjour en Éthiopie.