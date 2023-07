Angola: Le journaliste Guilherme Martins remporte le prix provincial de la culture et des Arts

Saurimo (Angola) — Le journaliste et chercheur Guilherme Martins a remporté, lundi, à Saurimo, la première édition du prix provincial de la culture et des arts à Lunda Sul, dans la catégorie littérature et recherche scientifique.

Lors d'un concours auquel ont participé 260 concurrents, dans le cadre des célébrations du 45e anniversaire de la division des Lundas, avec l'ouvrage "História e Identidade Cokwe", l'auteur a reçu un prix d'un million de kwanzas, un diplôme de mérite et une statuette de Mwana Pwô.

Dans la catégorie arts visuels et plastiques, l'artiste Zacarias Daniel a remporté, empochant un million de kwanzas, un diplôme de mérite, tandis qu'en musique et promotion événementielle, Albano Txissanguino et Óscar Txipema ont été classés, recevant chacun un million de kwanzas et des diplômes de mérite.

Pour la catégorie du meilleur "disque de joker" a remporté José Vieira, gagnant un million de kwanzas, diplôme du mérite et statuette de Mwana Pwô et des jeux traditionnels. Alberto Saluchico a gagné un million, un certificat et une statuette.

Le président du jury, Daniel Macai, a déclaré qu'il était difficile de trouver les gagnants, car presque tous ont présenté de bonnes oeuvres, mais seulement huit se sont démarqués.

Il a souligné que les critères d'évaluation du jury étaient la créativité, l'honnêteté, le thème, la qualité, l'originalité, l'éducation morale et la perspicacité dans l'investigation du contenu.

Il a appelé les artistes à revitaliser les danses et à sauver l'identité cokwe, ainsi qu'à valoriser la langue elle-même.

Guilherme Martins a dit qu'avec la somme récoltée, il poursuivrait le travail de recherche sur l'identité de la culture Cokwe, tout en cherchant à immortaliser tout ce que les ancêtres ont laissé en héritage.

Il a souligné la nécessité pour d'autres jeunes d'écrire des livres sur l'identité culturelle locale afin que les générations futures puissent être répercutées et ne pas être distraites par des actes qui ne favorisent en rien la coexistence sociale entre les peuples.

À son tour, le gouverneur de Lunda Sul, Daniel Neto, a déclaré que le gouvernement continuerait à organiser l'événement chaque année, en vue de valoriser les artistes et de promouvoir la culture Cokwe.

Le prix récompense les actions des jeunes dans les domaines de la vie sociale et économique du pays, en particulier à Lunda Sul, dans les catégories de la littérature, des arts visuels, du théâtre, de la danse, de la musique, de la promotion d'événements, des DJ et de la recherche scientifique.

Le 45e anniversaire de la division de Lunda Sul et Lunda Norte, en 1978, célébré le 4 de ce mois, honore la figure de Mwana Pwô, en tant que symbole de beauté et d'ascendance féminine de la culture et de l'identité Cokwe.