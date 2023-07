Tunisie: La Kasbah - L'approvisionnement du marché en céréales en tête des préoccupations

La séance de travail présidée par la Cheffe du gouvernement a porté sur l'évaluation de l'approvisionnement du pays en céréales et dérivés et les mesures à prendre afin de faire face à la demande additionnelle au cours de l'été.

La Cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a présidé, hier matin, au Palais du Gouvernement à La Kasbah, une séance de travail consacrée à l'examen du dossier de l'approvisionnement du pays en céréales et dérivés.

La Cheffe du gouvernement a fait valoir l'impératif de garantir la présence de ces produits en quantités suffisantes et d'augmenter la cadence de distribution afin de remédier aux perturbations enregistrées après l'Aïd el kébir.

Les membres du gouvernement ont également abordé lors de cette séance, les questions relatives au contrôle des opérations de transformation des céréales et de distribution de leurs dérivés, pour lutter contre les tentatives de détournement des produits subventionnés. L'action de consolider la coordination entre les ministères a été, à ce titre, évoquée.

La réunion a, également, abordé la meilleure manière d'orienter des quantités supplémentaires de céréales et dérivés vers les régions qui souffrent de manque et d'ordonner le lancement d'une enquête sur les besoins nationaux selon les données relatives à la consommation et à la production dans chaque région. Enfin, il a été question d'assurer un suivi quotidien des opérations de production, de transformation et de distribution en coordination entre les différentes autorités de contrôle.