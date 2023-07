Maroc: La Bourse de Casablanca progresse au deuxième trimestre

La Bourse de Casablanca a clôturé le 2ème trimestre de l'année (T2-2023) en progression, son principal indice, le MASI, gagnant 11,44% à 11.579,76 points (pts).

Le MASI.20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody's ESG Solutions, se sont respectivement octroyés 13,31% à 942,77 pts, et 10,29% à 868,72 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a pris 6,93% à 913,69 pts, rapporte la MAP.

Au terme de ce trimestre, 18 secteurs ont terminé en hausse et 5 en baisse.

Le secteur immobilier a réalisé la meilleure performance (+56,21%), devant ceux des loisirs et hôtels (+35,2%) et des bâtiments et matériaux de construction (+24,53%).

A l'opposé, le secteur des mines (-14,97%) a accusé le plus fort repli, suivi de ceux des matériels, logiciels et services informatiques (-7,03%) et de la sylviculture et papier (-1,02%).

Le volume global des échanges au T2 s'est élevé à plus de 8,94 milliards de dirhams (MMDH), dont 8,74 MMDH réalisés sur le marché central, 68,17 millions de dirhams (MDH) sur le marché de blocs, et 86,18 MDH de transferts.

Sur le podium des transactions des valeurs, Managem figure en tête avec un volume de 1,26 MMDH, suivi d'Itissalat Al-Maghrib (1,16 MMDH), et d'Attijariwafa Bank (799,55 MDH).

La capitalisation boursière s'est chiffrée à près de 598,44 MMDH.

Sur le front des valeurs, les plus fortes baisses ont été accusées par Managem (-22,22% à 1.960 DH), Maghreb Oxygène (-20,26% à 216,90 DH), Rebab Company (-17,62% à 93,50 DH), S.M Monétique (-13,92% à 167 DH) et Salafin (-13,79% à 550 DH).

Les plus fortes hausses de la semaine ont été l'oeuvre de Timar (+88,36% à 385 DH), Résidences Dar Saada (+73% à 17,30 DH), Douja Prom Addoha (+68,97% à 9,80 DH), IB Maroc.com (+37,36% à 25 DH) et Risma (+36,76% à 166,85 DH).