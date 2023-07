Ethiopie: L'UE consacre 7 millions d'euros au dialogue national

Addis Ababa — L'Union européenne et plusieurs États membres de l'UE ont aujourd'hui débloqué conjointement 7 millions d'euros pour soutenir les travaux de la Commission du dialogue national éthiopien.

Les pays qui ont apporté leur soutien sont l'Autriche, le Danemark, l'Allemagne, le Luxembourg, l'Espagne, la Suède et les Pays-Bas, ainsi que la Norvège. Dans un avenir proche, d'autres pays de l'UE devraient se joindre à cet effort.

Les fonds sont acheminés et seront gérés par le biais d'un fonds multipartenaires du PNUD.

Le dialogue national est une initiative nationale établie par la Chambre des représentants du peuple 2022 avec un mandat de trois ans pour mener un dialogue national indépendant, inclusif et transparent en Éthiopie.

Le mandat de la Commission comprend la mise en place d'un "système de délibérations qui améliorera les relations entre les différents segments de la population ainsi qu'entre le public et le gouvernement afin de permettre la création d'une nouvelle dispensation politique marquée par la confiance mutuelle".

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, l'ambassadeur de l'UE Roland Kobia a souligné que l'Éthiopie a le potentiel de relever ses défis grâce à un dialogue national inclusif.

"L'Union européenne est donc désireuse de soutenir la Commission de dialogue national de l'Éthiopie dans sa tâche cruciale, qui allie inclusivité et rapidité, afin d'apporter une paix et une réconciliation durables à l'Éthiopie. À cet égard, l'UE a exprimé sa nouvelle feuille de route politique pour les relations avec l'Éthiopie dans les conclusions du Conseil adoptées à l'unanimité par tous les États membres de l'UE et les institutions de l'UE en avril 2023", a-t-il déclaré.

Le représentant résident du PNUD, Turhan Saleh, a ajouté que le dialogue "offre une occasion unique de débattre et de discuter pacifiquement de questions clés d'importance nationale et de contribuer à la construction d'une nouvelle culture politique en Éthiopie, une culture qui intègre les échanges normaux et non violents d'une société démocratique".

La commission du dialogue national entreprend actuellement des consultations initiales afin d'identifier les participants au dialogue et les questions clés de l'agenda national.