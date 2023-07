Algérie: Anniversaire de l'indépendance - Les Douanes tracent un riche programme de célébration

ALGER — La Direction générale des douanes (DGD) a tracé, à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance, un riche programme, associant tous les services extérieurs des Douanes, a indiqué mercredi un communiqué de la DGD.

"A l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance (1962-2023), la DGD a tracé un riche programme associant les différents services extérieurs des Douanes pour célébrer cette halte historique où le peuple algérien a recouvré sa souveraineté sur sa terre sainte, proclamant le triomphe de la cause algérienne contre l'occupation française", précise le communiqué.

La DGD a affirmé que les Douanes tiennent à "célébrer toutes les occasions et fêtes nationales liées à l'histoire riche et honorable de l'Algérie et consacrant les hauts faits de notre grand peuple qui a payé un lourd tribut pour arracher sa liberté".

Dans ce cadre, la DGD a souligné son attachement à "inculquer aux affiliés de l'institution douanière les valeurs de la Glorieuse Révolution et de leur insuffler la force et la détermination d'aller de l'avant dans l'accomplissement du devoir national et la défense de la patrie", conclut le communiqué.