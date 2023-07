Algérie: JSA/Echecs - 'La sélection nationale visera la plus haute marche du podium'

ORAN — La sélection algérienne des Echecs visera la plus haute marche du podium aux Jeux sportifs arabes 2023, prévus du 5 au 15 juillet en Algérie, selon le directeur technique national, Hatem Ould Rouis.

La Fédération algérienne des Echecs (FAE) a, en effet, arrêté une liste de 20 joueurs (10 dames et 10 messieurs) pour prendre part à l'édition 2023 des Jeux sportifs arabes.

Il s'agit de Belhacen Bilal, Arab Adnane, Ouadah Saâd, Djabri Massinas, Nasr Ali, Brahami Lamine, Alaâ Eddine Boularnes, Achour Mohamed Anis, Aroua Saâdi et Abdelouahab Ouaret chez les messieurs, ainsi que Sabrina Latreche, Nasr Lina, Abdi Zineb Dina, Chahrazed Djerroud, Hayat Toubal, Nasr Rania, Nasr Ryma, Nasr Manel, Imene Zerarga et Mazouz Nouha pour les Dames, sous la houlette des entraineurs nationaux, Nasr Nacer, Djamel Bentair et Abdelkrim Yahiaoui.

"Nous n'avons retenu que les athlètes qui sont capables de décrocher une ou deux médailles en vermeil et pour cela nous avons arrêté des critères spécifiques pour leur sélection", a affirmé Hatem Ould Rouis à l'APS.

"Au moins six d'entre eux ont des chances réelles de décrocher l'or, Nasr Lina, Latreche Sabrine, Chahrazed Djerroud et le maître Arab Adnane, Belhacen Bilal et Brahami Lamine", a ajouté Hatem, qui affirme s'attendre à une forte concurrence de la part des Egyptiens, Syriens, Emiratis, et Tunisiens.

Concernant la préparation en vue de ces joutes arabes, le DTN a indiqué que les épreuves du championnat d'Afrique, disputées dernièrement en Egypte, ont servi à nos athlètes comme étape importante de préparation, alors que d'autres ont mis à profit plusieurs stages en Algérie pour améliorer leurs performances.

"Notre élite a effectué un ultime stage de préparation de deux jours au Centre national de regroupement et de préparation des talents et de l'élite sportive à Souidania, qui sera suivi d'un autre regroupement avant le départ pour Constantine", a précisé Hatem.

Les épreuves des échecs sont programmées du 7 au 13 juillet au complexe sportif militaire de Constantine dans les spécialités par équipes, individuel jeu rapide et en blitz.

Pour ces Jeux arabes, la commission technique sera composée du Qatari Mohamed Ahmed Al Modiahki, l'Egyptien Hesham Elgendy et l'Algérien Brahim Djelloul Azzedine, alors que les juges-arbitres principaux seront: Mehdi Abderrahim (Emirats arabes unis), Oukid Amine Fayçal (Algérie), et Fadi Al Malkawi (Jordanie).

Programme complet de la compétition

- Par équipes

Vendredi 7 juillet 2023:

15h00: 1re journée

16h15: 2e journée

17h30: 3e journée

Samedi 8 juillet 2023:

15h00: 4e journée

16h15: 5e journée

17h30: 6e journée

Dimanche 9 juillet 2023:

15h00: 7e journée

16h15: 8e journée

17h30: 9e journée

Repos (lundi 10 juillet 2023)

- Echecs rapides

Mardi 11 juillet 2023:

15h00: 1ère journée

16h15: 2e journée

17h30: 3e journée

18h45: 4e journée

Mercredi 12 juillet 2023

15h00: 5e journée

16h15: 6e journée

17h30: 7e journée

18h45: 8e journée

20h00: 9e journée

- Jeu d'échecs en Blitz (éclair)

Jeudi 13 juillet 2023

15h00: 1re journée

15h30: 2e journée

16h00: 3e journée

16h30: 4e journée

17h00: 5e journée

17h30: 6e journée

18h00: 7e journée

18h30: 8e journée

19h30: 9e journée.