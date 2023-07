Afrique de l'Est: Cosafa Cup - Le Club M s'envole aujourd'hui

Maurice en terre connue. Depuis 2019, la sélection mauricienne de football s'est habituée à ce voyage. Durban accueille la Cosafa Cup depuis cette année. Mais dans le camp quadricolore, les résultats n'ont pas vraiment été au rendez-vous.

Cette année, c'est un nouveau départ qu'a pris le Club M avec le sélectionneur Fidy Rasoanaivo à sa tête. Nos représentants mettent le cap sur l'Afrique du Sud aujourd'hui et leur objectif premier sera surtout de préparer les Jeux des îles (JIOI 2023) qui auront lieu dans six semaines.

Il est désormais l'heure pour le Club M de confirmer. Il y a trois semaines, cette sélection avait fait chavirer le coeur de la population en remportant deux victoires dans le tournoi des quatre nations que Maurice avait abrité. Il y a surtout eu de la qualité dans le jeu des quadricolores. On dira également que l'apport des binationaux, à l'instar de Lindsay Rose ou encore de Kevin Bru et autre Jeremy Villeneuve, a beaucoup contribué à stabiliser le jeu des locaux.

Mais en Afrique du Sud ce sera une autre paire de manches. Déjà ces joueurs cités plus haut ne seront pas présents comme attendu. Ensuite, les équipes participantes ont toujours su tirer leur épingle du jeu dans cette compétition. Elles possèdent des arguments solides et plusieurs rencontres dans les jambes.

Du côté de Maurice, un groupe de 23 éléments a été choisi pour affronter respectivement le Lesotho, l'Angola et le Mozambique. Parmi les joueurs retenus au sein du Club M, on retrouve plus ou moins la même structure qui a porté ses fruits il y a deux semaines, comme Damien Balisson et Wilson Mootoo dans les couloirs ou Kengy Saramandif et les frères Aristide dans un rôle plus offensif. Le gardien Kevin Jean-Louis devrait une nouvelle fois tenir le premier rôle dans les cages. Il vient d'effectuer un retour en forme qui donne de nouveau de l'assurance derrière.

Les Mauriciens qui évoluent à La Réunion ont été intégrés dans l'effectif comme Ashley Nazira, l'inamovible Emmanuel Vincent et Fernando Jack- son. Adel Langue, qui poursuit sa carrière en France, sera présent en Afrique du Sud. Sur le front de l'attaque, le premier nommé cherchera à battre le record de Kersley Appou. Ce dernier est le meilleur buteur mauricien dans la compétition avec quatre buts à son actif. A noter que le ministère de l'Autonomisation de la jeunesse, des Sports et des Loisirs a injecté une somme de 2 284 000 pour financer ce déplacement.

A noter que la délégation mauricienne sera hébergée au Garden Court South Beach. Elle avait séjourné dans cet établissement qui a vue sur la mer, l'an dernier.

Fidy Rasoanaivo (sélectionneur du Club M) : «Nous sommes prêts»

Vous avez récemment dirigé le Club M dans le tournoi des quatre nations. Cette fois vous allez prendre part à une compétition de haut niveau. Quels sont vos objectifs ?

Tout le monde a eu un aperçu du potentiel du Club M. J'attends que mes joueurs fassent encore mieux à la Cosafa. Pour être plus précis, je vise une qualification pour le prochain tour. Pour cela on doit gagner nos trois matches de groupe. C'est mon objectif. Je sais que nous allons affronter des adversaires coriaces mais je connais la qualité que possède mon équipe.

Comment s'est passée la préparation jusqu'ici ?

On a enchaîné plusieurs matches face à une sélection constituée de joueurs étrangers évoluant dans le championnat local et face à l'académie de Liverpool. Les joueurs ont été réguliers tous les jours. On a aussi beaucoup parlé de tactique. Beaucoup d'efforts ont été fournis par chacun et je sais que nous sommes prêts.

Vous avez retenu 23 joueurs dont le défenseur Francis Rasolofonirina qui avait pourtant annoncé sa retraite international il y a trois ans...

Il a fait partie de la présélection élargie et qui était constituée de 71 joueurs. J'ai vu qu'il pouvait encore apporter beaucoup de choses à l'équipe. C'est un défenseur très solide qui a une bonne lecture du jeu. Son expérience nous sera bénéfique.

Et de l'autre côté vous vous passez des services du milieu de terrain Mervyn Jocelyn...

Je vous remercie de m'avoir posé cette question. Mervyn Jocelyn sait que j'avais besoin de 23 joueurs pour la Cosafa Cup. Vous avez pu constater durant le tournoi des quatre nations que nous avons déjà un bel ensemble. C'est difficile de modifier quelque chose qui porte ses fruits. Sa déclaration dans votre journal m'a fait de la peine.

Il a simplement dénoncé une injustice en disant que les joueurs locaux et les binationaux devaient séjourner dans le même hôtel. N'a-t-il pas le droit de le faire ?

J'avoue que les binationaux étaient logés dans un autre établissement durant le tournoi des quatre nations mais il y a plus important que ça. Je me trouvais également dans l'hôtel où séjournaient les locaux et je ne me suis pas plaint de cela. Pourtant quand j'étais joueur, je séjournais au St-Géran. J'aurais pu demander à la fédération de me trouver un autre hôtel. Je pense que tout est une question de mentalité. Je n'ai jamais critiqué mes dirigeants quand j'étais encore footballeur.

Et pourquoi les binationaux n'ont pas choisi de séjourner avec les joueurs locaux ?

Les binationaux étaient ici pendant un peu plus d'une semaine. Il n'ont pas vu leur famille depuis longtemps et c'est un peu la raison pour laquelle ils n'étaient pas avec nous. Ils sont à l'étranger toute l'année et voulaient se ressourcer auprès de leurs proches. Mais tout ceci n'a aucune importance, il fallait juste un peu plus de solidarité et de compréhension.

C'est donc la raison pour laquelle vous n'avez pas retenu Mervyn Jocelyn qui a brillé dans tous les tests physiques ?

Pas du tout. C'est vrai que Mervyn a été à la hauteur pendant les tests physiques mais il n'y a pas que ça. Je me concentre aussi sur la technique de mes joueurs et leur capacité à reproduire sur le terrain la tactique qui a été discutée avant le match. Ensuite je le dis une nouvelle fois, il y a également la mentalité de mes joueurs. Nous devons avancer ensemble. Le Club M a déjà fait quelque chose d'intéressant en remportant deux matches pendant le tournoi des quatre nations. On doit continuer à progresser doucement.

Pensez-vous l'accueillir de nouveau au sein de l'effectif un jour ?

La porte est ouverte à tous. De toute façon je ne l'ai pas puni. Il fallait juste faire un choix. Il n'a pas été retenu pour la Cosafa Cup mais il y a encore d'autres compétitions qui s'approchent et on aura sûrement besoin de lui. Il y a les qualifications à la Coupe du monde et la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) notamment. Je ne sais pas si je serai encore le coach mais tous les joueurs auront leur chance je pense. Mervyn est un futur coach et un jour il sera appelé à faire des choix lui aussi.