Afrique: L'UA appelle les gouvernements africains à accorder plus d'attention aux PME.

Addis Ababa — Les pays africains devraient comprendre ce que signifient les petites et moyennes entreprises et quels sont les défis auxquels elles sont confrontées afin de développer des solutions durables, a déclaré Ron Osman Omar, responsable de la division de l'industrie du département du commerce de l'Union africaine.

Dans une interview exclusive accordée à l'agence de presse éthiopienne, Ron Osman Omar, responsable de la division de l'industrie du département du commerce avec l'Union africaine, a déclaré que les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle majeur dans la croissance économique, le développement et la création d'emplois dans les économies africaines, mais qu'elles sont confrontées à différents défis.

Selon le responsable, les PME africaines sont confrontées à des obstacles tels que l'accès aux marchés, l'accès à la formation et aux ressources financières, l'accès au renforcement des capacités, une bureaucratie excessive, des taxes élevées et des cadres juridiques complexes.

Ces obstacles empêchent les PME de fonctionner efficacement et peuvent limiter leur potentiel de croissance, a-t-elle expliqué.

L'UA s'efforce d'améliorer les capacités des PME et des jeunes pousses en matière d'infrastructures de qualité, de droits de propriété intellectuelle, d'accès au financement et de commerce électronique, a-t-elle ajouté.

La stratégie de l'UA pour les PME, adoptée en février 2019, est formulée pour produire des résultats dans l'accélération immédiate de l'investissement dans les chaînes de valeur et les secteurs qui présentent des avantages comparatifs et la croissance économique, conduisant à minimiser la pauvreté et la faim et à créer de manière significative des opportunités d'emploi à travers le continent, a déclaré Ron Osman Omar.

Le secrétaire général de l'Association tunisienne des start-up, pour sa part, a déclaré que les PME devraient essayer de travailler ensemble sur les défis les plus importants et les plus pressants dans chaque pays et de partager leur savoir-faire, leurs connaissances et leur expérience, d'apprendre les uns des autres et de combiner toutes ces expériences dans des solutions qui permettront aux petites entreprises africaines de se développer en Afrique et dans le monde.

Il a également mentionné que les PME africaines peuvent bénéficier d'un meilleur accès à de nouveaux marchés et de la transformation économique possible que la concurrence sur ces marchés pourrait promouvoir, et qu'elles sont considérées comme des cibles clés pour l'AfCFTA.

"Nous devons toujours travailler ensemble pour renforcer l'AfCFTA et intégrer et normaliser les cadres juridiques des différents pays afin de faciliter ces domaines et l'accès au marché", a-t-il ajouté.

Il a également exprimé l'espoir que chaque pays trouve des moyens d'apprendre et d'échanger des expériences avec d'autres pays africains afin que tous puissent bénéficier les uns des autres et progresser rapidement.