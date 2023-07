Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 Juillet 2023

Sénégal : Les dessous du départ de Macky Sall- Ses potentiels successeurs

Pourquoi Macky Sall a-t-il créé la surprise ? Malgré sa promesse en 2019 qu’il effectuait son deuxième et dernier mandat, le président Sall entretenait le mutisme sur sa candidature depuis des mois, sur fond d’appels pressants de ses partisans à se présenter. Dans ce camp, un trio se dégage, formé de l’actuel Premier ministre Amadou Bâ, du président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) Abdoulaye Daouda Diallo, et du ministre de l’Agriculture Aly Ngouille Ndiaye. Les deux premiers étaient inspecteurs des impôts avant leur carrière politique, le troisième est diplômé en génie civil et en finance. Ils sont réputés disposer d’un large réseau de partisans et d’influents chefs religieux musulmans. Un autre inspecteur des impôts est dans la galaxie des potentiels successeurs : le plus farouche opposant de Macky Sall, Ousmane Sonko, très populaire auprès des jeunes mais dont la candidature est en suspens, en raison d’une condamnation à deux ans de prison dans une affaire de mœurs et d’une autre pour diffamation d’un ministre. Trois autres candidats sont en vue pour l’élection, l’ancien Premier ministre Idrissa Seck, deuxième de la présidentielle de 2019, ainsi que l’ancien ministre Karim Wade et l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall, issus de l’opposition. (Source : africaguinee.com)

%

Mali : Kayes- La visite très attendue du chef de l’Etat

Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, est attendu à Kayes entre le 15 et le 22 juillet 2023. Cette annonce a été faite hier par le gouverneur de la Région de Kayes, le colonel Moussa Soumaré. Le chef de l’exécutif régional a indiqué que le programme de cette visite présidentielle sera marqué par le lancement officiel de la reprise du trafic ferroviaire, la pose de la première pierre du lycée public de Kayes N’Di et le premier coup de pioche des travaux de réhabilitation de la route Kayes-Diéma-Bamako, notamment le tronçon Kayes-Sandaré. Les préfets des cercles de la région, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile, les chefs coutumiers, traditionnels et religieux, les chefs de service régionaux ont tous répondu présents à l’invitation du gouverneur à cette rencontre consacrée aux préparatifs de la visite du président de la Transition. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Cataracte non opérée ou mal opérée- Environ 74% des causes de cécité

Au Burkina Faso, environ 74% des causes de cécité sont liées à la cataracte non opérée ou mal opérée, selon Dr Pathé Sankara, l’un des 40 ophtalmologistes que compte le Burkina Faso en 2019 avec une population estimée à 20 487 979 habitants. En 2022, le nombre d’ophtalmologistes est de 52 pour 20 505 155 habitants. Compresses et sparadraps sur l’œil, dame Ami Ouédraogo, la cinquantaine, vêtue d’une robe et d’un voile sur la tête, est assise sous un hangar avec l’air d’avoir été déchargée d’un lourd fardeau. En effet, elle fait partie de la vingtaine de personnes opérées dans le cadre de l’opération « 4000 cataractes à opérer au cours de l’année 2023 ».(Source : Burkina24)

Cote d’Ivoire : Can 2023- Plus de 30 000 jeunes seront recrutés

Le directeur général de l’Office du service civique national (Oscn), Touré Mamadou, a annoncé le 22 juin 2023, à Abidjan, le recrutement de 30 000 jeunes pour assurer, entre autres, la sécurité et l’animation dans les fans zones lors de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) 2023 en Côte d’Ivoire.« Dans quelques jours, le processus de recrutement va être lancé. Les jeunes sauront où il faut aller s’inscrire et quels sont les critères qu’il faut pour faire partie de ces 30 000 jeunes qui vont être recrutés pour la Can », a indiqué Touré Mamadou à l’occasion du « Forum de l’Aip ».A en croire le directeur de l’Oscn, la formation des 30 000 jeunes recrutés se tiendra sur une semaine et concerne les jeunes de 18 à 35 ans, résidant dans les localités accueillant les six stades, où aura lieu la Can. A savoir, Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Korhogo et San Pedro. (Source :Fratmat.info)

Benin : Contrôle inopiné-Des pompes fermées dans des stations d’essence

Gabriel Ahissou, directeur général de la métrologie à l’Anm, a procédé à la fermeture de certaines pompes dans des stations d’essence, a-t-on appris de l’Ortb. Ces fermetures sont dues à des défaillances constatées au niveau de certaines stations. « Nous avons remarqué que certaines pompes ne fonctionnent pas correctement. Elles débitent soit en plus soit en moins. On ne peut pas continuer à vendre avec des pompes dont l’état n’assurent l’équité dans les transactions », a relevé le Directeur général. Les pompes mises hors service devront être soumises à des exercices de maintenances puis contrôlés de nouveaux et certifiés par les agents de l’Anm avant une quelconque remise en service. « Ce contrôle va être réalisé sur toute l’étendue du territoire béninois de façon continue afin de permettre aux usagers de s’approvisionner en tout quiétude dans les stations après l’interdiction de l’essence “bayor”», a soutenu Gabriel Ahissou.( Source : acotonou.com)

Togo : Énergie solaire- Lomé renforce son partenariat avec l’Asi

Le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, s’est entretenu ce 4 juillet 2023, avec le Directeur général de l’Alliance solaire internationale (Asi), Dr Ajah Mathur.Au centre des échanges, le renforcement du partenariat entre l’Asi et le Togo en vue d’attirer davantage les investissements privés dans le secteur de l’énergie solaire. Le Togo est l’un des pays pilotes de l’Alliance solaire internationale (Asi), une initiative franco-indienne lancée en 2015 pour déployer l’énergie solaire dans l’ensemble des Etats membres (Source : alome.com)

Guinée : Vol d’armes- Le Général Sadiba « blanchi »

C’est une affaire de vol d’armes qui avait emporté le commandant du Centre d’entraînement aux opérations de maintien de la paix de Kindia, limogé pour avoir « failli à ses responsabilités ». Ce dossier qui avait fini par être judiciarisé vient de connaitre son épilogue. Le tribunal Militaire de première instance et permanent de Conakry a rendu son verdict. Ce procès inédit avait fait les choux gras de la presse avant que le tribunal ne décide finalement de tenir les audiences à huis clos. Le juge Sékouba Condé a blanchi l’ancien chef de l’état-major général des armées, le Général Sadiba Koulibaly dont le nom avait été mêlé à cette affaire de vol de 175 armes de camp de Sarmoriyah. (Source : africaguinee.com)

Gabon : Délation- Le Pdg dénonce un rapport à charge contre Ali Bongo Ondimba

Le Parti démocratique gabonais s’insurge contre un document truffé d’incongruités et dénué d’objectivité portant atteinte à l’image du chef de l’Etat.Dans un rapport qu’il vient de publier, un groupe de « chercheurs », d’« économistes » et de « bénévoles » dit s’être intéressé à l’action du président de la République gabonaise tout au long du septennat finissant. Dans leur document, ces derniers sur 105 promesses, affirment que seules 13 ont été réalisées, 59 sont non réalisées, alors que les autres ne l’ont été que partiellement. Pour Mays Mouissi, l’un des rédacteurs de ce document, il s’agit d’un « bilan peu glorieux ». Ce rapport aux allures d’une commande initiée par des détracteurs tapis dans l’ombre apparait de toute évidence comme une sorte de complot ourdi contre Ali Bongo Ondimba. Non seulement le choix du timing (publié à quelques jours de la présidentielle), mais il semble minimiser les affres de la Covid-19 et de la crise sur l’économie mondiale qui n’ont pas épargné le Gabon. Dans un déséquilibre notoire, le document ne donne pas la parole au camp présidentiel pour défendre son bilan. Pour beaucoup, il s’agit tout simplement d’un acharnement déguisé des auteurs et de leur (s) commanditaire (s) visant à déstabiliser le président Ali Bongo Ondimba, présenté comme super favori au scrutin du 26 août 2023. (Source : alibreville.com)

Une sélection de Bamba Moussa