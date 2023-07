Maroc: Un sénateur italien souligne l'engagement de SM le Roi dans la promotion des valeurs démocratiques et de liberté

Rome — Le président de la Commission "politique de l'Union européenne" au Sénat italien et ancien ministre des Affaires étrangères, Giulio Terzi di Sant'Agata, a souligné, mercredi à Rome, la vision de SM le Roi Mohammed VI en matière de lutte contre la radicalisation et l'engagement du Souverain en faveur de la consolidation des valeurs démocratiques et de liberté.

Dans une déclaration à la presse au terme d'une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, le sénateur italien a souligné que ces questions requièrent toute l'attention tant au niveau bilatéral que multilatéral.

L'ancien chef de la diplomatie italienne a indiqué avoir échangé avec M. Bourita sur les relations bilatérales entre le Maroc et l'Italie, qui se développent de manière "très positive tous azimut", au niveau des échanges politiques, de la coopération sur des dossiers de sécurité, d'économie, des défis du climat, ainsi que de la participation dans les organisations multilatérales dans lesquelles les deux pays coopèrent de façon "très active" et sur le plan aussi des relations entre le Maroc et l'UE.

Il s'est, en outre, félicité du partenariat "stratégique, très avancé et spécial" entre son pays et le Maroc, relevant que les deux pays partagent le souci en ce qui concerne "la prolifération de groupuscules et d'entités qui se sont répandus en Afrique" et qui menacent la stabilité et la sécurité sur le continent.

M. Di Sant'Agata a également fait état de "convergences significatives" entre le gouvernement italien et la "vision humaine, égalitaire et soutenable" de développement prônée par le Maroc.

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des marocains résidant à l'étranger effectue une visite de travail en Italie, ce mercredi 05 juillet, à l'invitation de son homologue italien, M. Antonio Tajani.

Il s'agit de la première visite de M. Bourita en Italie après la nomination, en octobre 2022, de M. Tajani en tant que Vice-Président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale de la République italienne.