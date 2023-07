Algérie: L'Etat, soucieux d'assurer un bon système de soins aux Algériens

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant, mercredi, le souci de l'Etat d'assurer aux Algériens un bon système de soins, relevant la nécessité de promouvoir les prestations sanitaires à la hauteur des standards internationaux.

Le Président Tebboune qui inaugurait l'Hôpital des grands brûlés de Zéralda (ouest d'Alger) qui porte le nom du moudjahid défunt Dr Said Chibane, dans le cadre de sa visite d'inspection à nombre de projets de développement dans les wilayas d'Alger, de Boumerdès et de Tipasa à l'occasion du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, a donné des instructions portant nécessité de "hisser le niveau des prestations sanitaires hospitalières à la hauteur des standards internationaux".

Il a, dans ce contexte, souligné "le souci de l'Etat d'assurer aux Algériens un bon système de soins, en garantissant le soutien financier et les équipements nécessaires pour atteindre cet objectif", ajoutant que "si les responsables de cet hôpital jugeront, plus tard, que l'hôpital nécessitera une extension pour accueillir un plus grand nombre de patients, une étude sera faite dans ce sens et les moyens nécessaires seront fournis".

Le président de la République a réaffirmé que "toutes les conditions nécessaires seront réunies pour un bon accès des citoyens aux soins dans leur pays", rappelant que "l"hôpital algéro-qatari-allemand renforcera le système de soins dans notre pays".