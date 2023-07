Algérie: MNA - M. Attaf appelle la communauté internationale à assumer sa responsabilité envers le peuple palestinien et sa cause juste

BAKOU — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a appelé, mercredi depuis Bakou (Azerbaïdjan), la communauté internationale, notamment l'ONU et son Conseil de sécurité, à assumer la responsabilité morale et historique qui leur incombe en permettant au peuple palestinien d'exercer son droit légitime à l'autodétermination.

Dans une allocution prononcée lors de la Réunion ministérielle du Mouvement des Non-alignés (MNA) sur la Palestine, M. Attaf a indiqué que cette rencontre était "une occasion propice" pour renouveler la position de principe du mouvement en faveur du peuple palestinien, d'une part, et "réfléchir ensemble aux moyens de renforcer, unifier et coordonner nos efforts collectifs visant à mettre fin à l'occupation des territoires palestiniens et à permettre au peuple palestinien d'exercer son droit légitime à l'autodétermination et à l'établissement de son Etat indépendant, d'autre part".

A ce propos, le ministre des Affaires étrangères a réitéré la ferme condamnation, par l'Algérie, des récentes attaques contre Jénine en Cisjordanie occupée, ayant entraîné la mort de plusieurs innocents, et son appel à tenir les auteurs de ces crimes odieux pour responsables et à faire entendre la voix de la communauté internationale pour mettre fin à la politique d'occupation qui viole de manière flagrante toutes les lois et règles internationales et les valeurs humaines les plus élémentaires.

M.Attaf a, en outre, qualifié toutes les activités de peuplement dans les terres arabes de "violation flagrante du droit international et des résolutions pertinentes de l'ONU, y compris la résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité", prévenant que la persistance de ces violations sapera tous les efforts futurs en faveur d'un règlement juste.

A cette occasion, le ministre a souligné que "l'Algérie a toujours soutenu la cause palestinienne", rappelant à cet égard l'organisation, sous la supervision personnelle et directe du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de la conférence de rassemblement pour l'unité palestinienne en vue de mettre fin à la division et de réaliser la réconciliation entre les factions palestiniennes, dans une démarche positive visant à renforcer l'unité nationale palestinienne, couronnée par l'adoption de la "Déclaration d'Alger".

M.Attaf a également évoqué le Sommet arabe abrité par l'Algérie, en novembre dernier, qui a, a-t-il dit, "confirmé, une nouvelle fois, la centralité de la question palestinienne et le soutien absolu aux droits du peuple palestinien".

Dans ce cadre, le ministre a appelé à nouveau à "la coordination des efforts et des positions des Etats membres du MNA au niveau des Nations Unies et dans les fora internationaux pour élargir la base de reconnaissance internationale de l'Etat de Palestine pour qu'il devienne membre à part entière de l'ONU, et continuer à soutenir la juste cause palestinienne".

Par ailleurs, le ministre a rappelé que l'Algérie s'était félicitée de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies, en décembre dernier, de la résolution 247/77, qui demande un avis consultatif de la Cour internationale de justice (CIJ) sur les violations sionistes des droits de l'homme du peuple palestinien dans les territoires occupés, y compris à El-Qods, soulignant que l'Algérie, qui n'avait pas hésité à soutenir la résolution, s'emploie sérieusement à sa mise en oeuvre.