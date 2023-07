Algérie: Fête de l'indépendance - Une exposition artistique collective 'Mémoire et Liberté' à Alger

ALGER — L'exposition artistique collective, "Mémoire et Liberté", a été ouverte mercredi au niveau de galerie Frantz Fanon à l'Office Riadh El Feth (OREF) à Alger.

Organisée à l'occasion du 61e anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la jeunesse, cette exposition rassemble des oeuvres d'art de 24 artistes plasticiens de différentes générations.

L'exposition propose près de 30 tableaux artistiques de différentes tailles et techniques, inspirés de diverses écoles et courants artistiques.

Combinant des touches locales et internationales, ces oeuvres reflètent la richesse du patrimoine matériel et immatériel de l'Algérie.

Parmi les oeuvres exposées, on retrouve des peintures et des portraits représentant la vie des femmes algériennes portant leurs tenues traditionnelles et leurs bijoux, outre l'ambiance et les détails du quartier historique de la Casbah, le patrimoine touareg, des présentations artistiques de Fantasia (art équestre), des cérémonies de mariage,en sus des paysages naturels et des traditions.

Ces oeuvres d'art, réalisées avec élégance à l'aquarelle ou à l'huile à travers diverses techniques artistiques dont le semi-figuratif, l'abstrait et le cubisme, évoquent l'histoire nationale et mettent en avant les aspects authentiques de la tradition incarnant la richesse du patrimoine et de l'identité algériens qui regorgent de symboles et de rituels.

Parmi les artistes participant à cette exposition figurent Nouredine Chekrane, Abdelmadjid Kamroud, Lakci Nazim, Khadija Khodja, Kheireddine Khaldoune, Rouabhi Abdelmadjid, ainsi que Djamel Eddine Mabrouk, Ahmed Salah Bara, M'henni Khadija, Taleb Benabbes Bakhti, Sidhoum Hayet, Kaïz Ilyas, et bien d'autres.

A cette occasion, le commissaire du Salon, Abderrahmane Kahlane, a indiqué à l'APS, que ce Salon se veut "un espace qui réunit les différentes générations de plasticiens algériens", estimant qu'il s'agit aussi d'une occasion pour une rencontre fructueuse entres ces talents, d'autant que cette exposition coïncide avec la célébration du 61e anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la jeunesse.

Le plasticien autodidacte Tighiouart Walid, qui propose trois tableaux explorant le patrimoine de Ghardaïa, la Casbah, Boussaâda et les instruments musicaux traditionnels algériens, a exprimé sa joie de participer à cet évènement culturel qui rassemble des artistes algériens de renommé.

L'artiste autodidacte Azougli Abderrahmane a relevé que cette manifestation représente une occasion pour rencontrer une élite d'artistes algériens, précisant qu'il présente deux oeuvres qui portent les titres de "Ma Mère" et "L'Arbre des souhaits".

L'exposition "Mémoire et Liberté" se poursuivra jusqu'au 12 juillet.