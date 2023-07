Algérie: Le président de la République procède au lancement et à l'inauguration de plusieurs projets à Alger, Boumerdes et Tipaza

ALGER — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé mercredi au lancement et à l'inauguration de plusieurs projets de développement à l'occasion d'une visite de travail et d'inspection qu'il a effectuée dans les wilayas d'Alger, Boumerdès et Tipaza, coïncidant avec la célébration du 61e anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la jeunesse.

Le président de la République qui était accompagné du chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha et de membres du Gouvernement, a entamé sa visite à Cap Djinet (Boumerdès) où il a posé la première pierre du projet de réalisation d'une station de dessalement d'eau de mer, d'une capacité de production de 300.000 m3/jour, ce qui contribuera à améliorer la capacité d'approvisionnement en eau potable des habitants des wilayas de Boumerdes et d'Alger.

A Fouka (Tipasa), le président de la République a également procédé à la pose de la première pierre du projet de réalisation d'une autre station de dessalement d'eau de mer baptisée "Fouka2" avec une capacité de production de 300.000 m3/j. Cette station devrait améliorer l'approvisionnement en eau potable des habitants de la partie Ouest de la capitale, ainsi que les wilayas de Tipasa et Blida.

La réalisation de ces stations s'inscrit dans le cadre du plan de développement initié par le président de la République pour la période 2022-2024 avec comme objectif d'assurer la production de 65% des besoins du pays dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable à l'horizon 2030.

A cette occasion, le Chef de l'Etat s'est félicité de ce qui a été réalisé dans le domaine de la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable, grâce aux cadres algériens, exprimant ainsi sa fierté quant à ce qui a été accompli par les entreprises algériennes dans ce créneau.

En ce sens, le président de la République a affirmé que toutes les régions doivent bénéficier du programme complémentaire au plan d'urgence des pouvoirs publics dans la cadre de la réalisation des stations de dessalement, faisant part d'une réflexion quant à la réalisation d'une station de dessalement dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

Il a relevé que l'objectif est de parvenir, à l'avenir, à 80% de la part d'eau dessalée dans l'approvisionnement des citoyens, en vue de préserver les eaux souterraines.

Dans la wilaya d'Alger, le Président Tebboune a procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation de 14.442 logements de type location-vente (AADL).

Dans ce contexte, le Président de la République s'est félicité du rythme de réalisation et de distribution de logements en Algérie.

Il a, en outre, indiqué que les bidonvilles ont été éradiqués, notamment au niveau d'Alger, saluant, par la même occasion, l'achèvement de la réalisation des nouvelles villes, à l'instar de Bouinan et Sidi Abdallah.

Il a, à cet égard, affiché sa fierté quant à la cadence de réalisation des logements par des compétences, matériaux et main d'oeuvre 100% algériens.

Toujours dans la wilaya d'Alger, le Président Tebboune a inauguré l'Hôpital des grands brûlés de Zeralda qui s'étend sur une superficie totale de 27.000 m2 avec une capacité d'accueil de 144 lits.

Doté d'équipements médicaux modernes et de haute qualité ainsi que de plusieurs services spécialisés, cet établissement compte actuellement 49 médecins, 86 paramédicaux, 86 membres du personnel administratif et technique et 4 psychologues cliniciens de santé publique, avec l'adoption d'un système numérique afin de garantir des prestations de qualité et une gestion moderne de l'hôpital.

A cet égard, le président de la République a souligné que l'Etat ne lésine pas sur les moyens afin d'assurer les bonnes conditions de prise en charge sanitaire des citoyens, insistant sur la nécessité de mettre les services de santé aux standards internationaux.

Le président de la République a achevé sa visite par la pose de la première pierre du projet de réalisation de la nouvelle ville médiatique baptisée "Dzair Media City", implantée à Ouled Fayet (Alger), une infrastructure globale et intégrée devant regrouper les principaux acteurs et activités médiatiques en vue de promouvoir l'image de l'Algérie.

Ce projet prévoit aussi une zone franche pour abriter les plateformes d'opérateurs internationaux de réseaux sociaux qui utiliseront cette passerelle pour acheminer leurs contenus vers l'Afrique, la région MENA et l'Europe.

Le président de la République a ordonné l'accélération de l'achèvement de cet immense édifice médiatique dans les délais imparti (27 mois) et de le doter d'installations garantissant diverses prestations avec l'utilisation des énergies renouvelables.