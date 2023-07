Ile Maurice: Fumer en public - Une loi et plusieurs paradoxes

Depuis le 31 mai, les Public Health (Restrictions on Tobacco Products) Regulations ont été revus. Ainsi, il est strictement interdit de fumer dans certains endroits spécifiques. La liste s'est même allongée suite aux dernières recommandations. Toutefois, plusieurs ambiguïtés surviennent et même les policiers s'y perdent...

Du 31 mai au 26 juin, 30 contraventions ont été émises par la police de l'Environnement. Et si l'on y ajoute celles depuis le début de cette année, cela fait un total de 90 amendes. De source policière, l'on comprend que les agents de police arrivent même difficilement à trouver des cas car la majorité des personnes respecte les nouvelles mesures.

N'empêche que, même au sein des unités policières et de la population en général, plusieurs interprétations peuvent ressortir. En effet, une personne n'a pas le droit de fumer dans les «shopping malls». Mais est-ce que cela inclut le parking, qui est un lieu ouvert ? Ou encore toute zone à moins de dix mètres d'une porte, d'une fenêtre ouverte ou de toute autre ouverture dans un tel espace ?

À ces questions, au sein de la police, l'on nous fait comprendre que tout dépendra de ceux en fonction. «Ils auront le libre arbitre de donner des contraventions s'ils jugent que ces personnes ont fait fi des recommandations des Public Health (Restrictions on Tobacco Products) Regulations.» De même, si la personne incriminée pense qu'elle était dans son droit, elle peut se référer à la cour pour trancher.

%

En ce qui concerne les plages publiques et les hôtels, si, dans un premier temps, il était interdit d'y fumer, la loi a changé depuis le 19 juin. Cela, suivant les nombreuses requêtes faites par les opérateurs touristiques. Ces derniers disent craindre que les touristes fassent faux bond à Maurice, surtout en cette période où ce secteur commence à reprendre son envol.

Les conducteurs, eux, s'ils sont seuls à bord de leur voiture, ils peuvent fumer. Mais s'ils sont accompagnés, ils n'en ont pas le droit, et il en va de même pour le passager. Comme il est stipulé depuis longtemps, la cigarette est interdite à proximité des établissements scolaires, dans les bâtiments gouvernementaux, les zones réservées au sport, les hôpitaux et cliniques, les parcs, les jardins publics, les abris de bus et de métro, et même au port comme à l'aéroport. Sans oublier dans les bars, les cafés ou encore les restaurants. «Si quelqu'un est sur la terrasse d'un café, il peut uniquement fumer si le lieu n'est pas entouré d'un mur ou s'il n'est pas sous une véranda.» Plusieurs y perdent leur latin pour le moment.

Au sein de la police, on espère que les autorités donneront également plus de précisions sur les endroits où il est avisé de ne pas griller une cigarette. Comme mentionné dans l'édition de l'express du 31 mai, selon le Non Communicable Disease (NCD) Survey de 2021, le tabagisme se chiffre à 35,5 % chez l'homme et 3,7 % chez la femme. En 2015, ces taux étaient de 38 % chez les Mauriciens et de 3,9 % chez les Mauriciennes. Et selon le ministère de la Santé et du bien-être, l'importation de cigarettes a augmenté au cours de ces dernières années, atteignant la barre de plus d'un milliard en 2022.