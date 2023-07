Ile Maurice: Leadership du groupe ENL - Gilbert Espitalier-Noël reprend le flambeau de son aîné Hector

Après une longue carrière de 33 ans à la tête d'ENL Hector Espitalier-Noël est parti à la retraite fin juin, laissant «avec sérénité la direction d'ENL» à son frère Gilbert.

«Je suis heureux et honoré de la confiance que le conseil d'administration a placée en moi. ENL est aujourd'hui un groupe diversifié, avec des assises solides, un bilan sain et des équipes compétentes. J'ai hâte de poursuivre l'excellent travail abattu jusqu'à présent», déclare Gilbert Espitalier-Noël, qui depuis le 1er juillet, occupe le fauteuil de Chief Executive Officer (CEO) du groupe ENL qui est bien implanté dans huit secteurs de l'économie - immobilier, hôtellerie, logistique, commerce, services financiers et technologiques. Son aîné Hector Espitalier-Noël, qui avait occupé ce poste pendant plus de 23 ans, est parti à la retraite.

Gilbert Espitalier-Noël est, en effet, un enfant de la maison, ayant été jusqu'ici un membre non-exécutif du conseil d'administration et CEO d'ENL Property de 2007 à 2015. Il a ainsi initié la Smart City de Moka, Bagatelle Mall et la première marina résidentielle à La Balise, Rivière-Noire. Auparavant, il avait été le Chief Operations Officer du groupe Eclosia, Il quitte ENL Property en 2015 pour prendre le leadership de New Mauritius Hotels, affiliée du groupe, où il va restructurer des structures et assainir ses finances. Son mandat sera marqué par les deux années de fermeture des frontières due à la pandémie de coronavirus. En dépit des défis de la période post-Covid, il effectuera un redressement spectaculaire de l'entreprise, qui termine l'année financière en cours avec de très bons résultats.

Que dit Gilbert Espitalier-Noël de son mode d'opération ? «Je me considère avant tout comme un homme des opérations. Cela me passionne. L'une de mes priorités à ENL sera de m'assurer que toutes les opérations du groupe sont excellentes et de promouvoir la synergie entre nos filiales. Je suis convaincu que nous pouvons créer plus de valeur en travaillant mieux ensemble. Je m'inscris pleinement dans la continuité du travail remarquable que livre déjà l'équipe ENL.»

Âgé de 59 ans, Gilbert Espitalier-Noël est titulaire d'un MBA de l'Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD), d'un BSc de l'Université de Cape Town et d'un BSc (Hons) de la Louisiana State University. Il a été président de la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice, du Joint Economic Council et de la Mauritius Sugar Producers' Association. Hector Espitalier-Noël, qui avait rejoint ENL en 1984, laisse entre les mains de son cadet un héritage de grande valeur avec des actifs évalués à Rs 83 Mds, chiffre d'affaires de Rs 18 milliards et Rs 1,6 milliard en bénéfices nets.