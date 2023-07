Afrique: Forum économique et humanitaire Russie-Afrique - Les grandes lignes du programme

Le deuxième sommet Russie-Afrique et le Forum économique et humanitaire se dérouleront en fin juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, en Russie. A moins d'un mois de la tenue de l'évènement, les organisateurs annoncent les grandes lignes du programme.

Le deuxième sommet Russie-Afrique et le Forum économique et humanitaire qui y est associé se tiendront à Saint-Pétersbourg, au centre de congrès et d'exposition « Expo Forum », précisément les 27 et 28 juillet 2023. Ces rencontres visent à renforcer globalement la coopération Russie-Afrique et ont pour but de définir la trajectoire de développement des relations de la Russie avec l'Afrique sur le long terme. Le programme du Forum comprend plus de 30 sessions plénières et réunions thématiques sur les questions les plus importantes des échanges entre la Russie et les pays africains. « Il est clair que les pays africains joueront un rôle de plus en plus important dans l'architecture émergente d'un monde multipolaire. Le renforcement des liens entre la Russie et l'Afrique dans les domaines de la sécurité et du développement économique et humain durable jette les bases de l'émergence de régions fortes, prospères et sûres dans les nouvelles réalités», a déclaré le conseiller du président de la Fédération de Russie et secrétaire exécutif du Comité d'organisation chargé de la préparation et du déroulement des rencontres dans le cadre du format Russie-Afrique, Anton Kobiakov,.

%

Le programme de rencontres d'affaires du Forum se compose de quatre grands blocs thématiques couvrant tous les domaines de la coopération entre la Russie et le continent africain : « Economie du nouveau monde », « Sécurité intégrée et développement souverain », « Coopération dans le domaine de la science et des technologies » et « Domaine humanitaire et social : ensemble vers une nouvelle qualité de vie ». La partie du programme consacrée à l'économie du nouveau monde est axée sur les perspectives d'activités en Afrique pour les entrepreneurs russes. Les experts discuteront de l'expansion de la coopération commerciale entre la Russie et les pays africains, de leur potentiel d'exportation face aux nouveaux défis, ainsi que de la coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et de la logistique. La sécurité internationale, la stabilité politique, la sécurité alimentaire et les efforts conjoints pour lutter contre les épidémies et les catastrophes seront les principaux thèmes du bloc « Sécurité intégrée et développement souverain». La question majeure à laquelle les experts de ce bloc devront répondre est la suivante : « Comment l'expérience russe en matière de sécurité peut-elle être utile aux pays d'Afrique ? ».

Au cours des discussions entre experts de la session « Coopération dans le domaine de la science et des technologies», les intervenants discuteront de la coopération entre la Russie et l'Afrique dans le domaine des technologies de pointe. Les thèmes principaux de cette session seront « De la coopération industrielle à la souveraineté technologique» et « Les technologies avancées pour le développement durable de l'Afrique». Des réunions distinctes seront consacrées aux technologies nucléaires, numériques et de santé. Au cours des discussions, les intervenants mettront en évidence la manière dont les solutions de haute technologie peuvent libérer le potentiel de l'Afrique et avoir un impact socio-économique positif sur de nombreux domaines de la société. Dans un monde de plus en plus multipolaire, la coopération dans le domaine humanitaire revêt une importance particulière.

Ce vaste domaine comprend de nombreuses aires d'interaction spécifiques en matière d'enseignement, de culture, de sport, de droits des femmes et d'opportunités pour les femmes et les jeunes. Ces thèmes seront abordés dans le bloc « Domaine humanitaire et social: ensemble vers une nouvelle qualité de vie ». En outre, en marge du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique se tiendront, entre autres, un forum des médias, un congrès des recteurs d'université, une table ronde avec les plus hautes instances d'audit russes et africaines, des rencontres dans le cadre du programme pour la jeunesse, des sessions des forums des entreprises créatives et de la «Société saine », ainsi que des sessions sur la coopération entre les autorités et les entreprises russes et africaines dans le secteur des métaux précieux.