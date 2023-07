Ile Maurice: La dépréciation de la roupie n'affecte pas le flux des voyageurs

L'euro qui se vend à Rs 50 ou encore la livre sterling à Rs 58. La roupie se déprécie de jour en jour. Toutefois, cela n'impacte pas pour le moment les Mauriciens qui rêvent d'évasion. Ces derniers, malgré le taux de change en hausse, veulent profiter d'une escapade à l'étranger...

Paris, Bangkok, Dubaï, Égypte, Malaisie... Ce sont, entre autres, les destinations privilégiées des Mauriciens. Et malgré l'appréciation des devises étrangères, les voyageurs poursuivent leurs tours, histoire de tourner définitivement la page Covid-19 où ils ont dû rester au pays. Caroline Chen, directrice des ventes chez Atom Travel, soutient que les prix des billets d'avion vont certes continuer à augmenter, mais cela ne freine pas les Mauriciens.

«Les passagers n'ont pas annulé leur voyage pour autant. Les voyages sont déjà planifiés et les billets déjà achetés.» Certes, cela aura un impact sur leur budget. Mais elle garantit que les formules «package» déjà proposées par la compagnie ne vont pas augmenter. «Nous avons affiché les prix, et nous respectons ces tarifs Nous n'allons pas demander d'ajustement aux voyageurs pour les packages déjà proposés sur le site.»

«Actuellement, ce sont les étrangers qui profitent de cette hausse, ils peuvent se permettre de séjourner dans les grands hôtels à Maurice.»

Elle n'est pas la seule à aller dans ce sens. C'est également le cas d'Alexandra Percheron, directrice de l'agence Skylea Travel Ltd. Elle reconnaît que l'envie de voyager des Mauriciens est plus forte en ce moment, et peu importe le prix imposé. C'est également le ressenti d'Umarfarooq Omarjee, directeur exécutif d'OMJ Company. «Actuellement, ce sont les étrangers qui profitent de cette hausse, ils peuvent se permettre de séjourner dans les grands hôtels à Maurice.»

%

En ce qui concerne les locaux, il affirme qu'il existe plusieurs types de voyageurs. «Il y a ceux qui voyagent pour affaires, d'autres partent pour voir leur famille, ou encore pour des soins médicaux. Et puis il y a ceux qui choisissent de s'évader pendant les vacances. Quoi qu'il en soit, la tendance mondiale montre que les gens veulent rattraper les deux années pendant lesquelles ils n'ont pas pu voyager.»

Pour ceux qui partent pour s'amuser et découvrir de nouveaux horizons, il leur suffit de revoir certains aspects. «Les packages sont déjà établis. Le billet d'avion ne peut pas être modifié, mais la personne peut choisir de séjourner dans un hôtel trois-étoiles plutôt qu'un quatre étoiles. En ce qui concerne le transport et la nourriture, des ajustements sont possibles.» Un autre sujet soulevé auprès des agences de voyages est l'incertitude qui plane sur la France depuis une semaine. Selon Umarfarooq Omarjee, aucune annulation n'a été enregistrée. «Ce sont des régions spécifiques qui sont visées, ce n'est pas dans toute la France. Les voyageurs font preuve de prudence.»

Caroline Chen avance également le même argument. D'ailleurs, plusieurs Mauriciens se trouvent actuellement en France dans le cadre d'un «tour» organisé par son agence. «Ils s'amusent. Dimanche, ils étaient à Paris. Nous avons un cas où un Mauricien qui était en Angleterre et devait se rendre en France a demandé d'annuler son voyage.» En revanche, Alexandra Percheron ressent de la peur chez certains voyageurs, notamment ceux qui sont déjà sur place. «Certains ont même demandé à rentrer le plus rapidement possible. Surtout ceux qui se trouvent à Paris, car on ne sait pas où les émeutes peuvent éclater.» Elle nous apprend que d'autres voyageurs ont préféré annuler leur voyage ou reporter leurs billets à plus tard.