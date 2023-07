Afrique: Kylian Mbappé au Cameroun, le retour aux racines paternelles

Le footballeur français est attendu ce jeudi au Cameroun. Une visite événement pour l'attaquant star du PSG et capitaine de l'équipe de France qui se rend ainsi pour la première fois dans ce pays dont il est originaire par son père Wilfrid, qui l'accompagne dans ce voyage. Au cours de son séjour, qui le mènera de Yaoundé à Douala, il aura des entretiens avec les plus hautes autorités du pays et des activités plus récréatives et sociales. À Yaoundé, c'est l'impatience et l'enthousiasme.

L'arrivée de Kylian Mbappé au Cameroun semble être un secret très bien gardé tant peu d'informations circulent sur ce qui est ici un évènement. Pourtant, dans les rues de Yaoundé, cette première visite du champion du monde au pays de son père est au centre de toutes les conversations. Jean-Baptiste et Kizito sont heureux de ce retour aux sources : « Kylian Mbappé symbolise pour les Camerounais cet esprit de gagnant, de lutteur qui nous habite et nous distingue parmi les Africains. Je suis très heureux qu'il vienne ici », dit le premier, « c'est bien que Kylian Mbappé se souvienne de ses origines camerounaises, c'est bien qu'il vienne aussi pour des oeuvres sociales. »

Fierté, impatience... et regret: comment les habitants de Yaoundé perçoivent l'arrivée de Mbappé, joueur au «talent pur»

Polycarpe Essomba

Augustin fait partie des rares camerounais qui considère la visite du capitaine de l'Équipe de France comme un non-évènement : « Sur le plan sportif, il est français, ça ne nous apporte absolument rien. Mais si c'était Joël Embiid [joueur franco-américano-camerounais de basket-ball] qui est potentiellement quelqu'un qui va défendre l'honneur du Cameroun, ça peut intéresser les gens. Mais Mbappé, bon... »

Au cours de son séjour au pays des Lions indomptables, il visitera vendredi une école de Yaoundé dont sa fondation a financé la réhabilitation et sera ensuite reçu par le Premier ministre camerounais. Il disputera un match de football avec Vent d'Etoudi, une équipe de deuxième division dont Yannick Noah est le président. Le joueur de tennis est également le fondateur du Village Noah, où le footballeur séjournera, un espace de tourisme et de loisir situé au quartier Etoudi. Sur place, tout a été mis en place pour l'accueillir.

Mon téléphone ne cesse de sonner, tout le monde veut savoir s'il est là et comment faire faire pour venir au village Noah, le voir, prendre une photo, l'observer. Nous sommes en train de vivre à peu près le même niveau d'évènement que lorsque nous avions reçu le président français Emmanuel Macron.

Charles Foumane, manager du Village Noah

Le séjour de la vedette s'achèvera samedi par une visite sur l'île de Djébalé, au large de Douala, qui abrite le village natal de Mbappé père, Wilfrid.