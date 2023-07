Algérie: 5 juillet au centre du pays - Projets de développement et activités liées à la mémoire nationale

TIZI-OUZOU — La célébration du 61e anniversaire de l'indépendance nationale a été marquée mercredi à travers les wilayas du centre, par la mise en service et le lancement de nombreux projets de développement, et des activités liées à la mémoire nationale et autres sportives et culturelles.

Le volet développement s'est traduit par l'inauguration et le lancement de nombreux projets dans différents secteurs. C'est le cas à Bejaia, où les travaux de construction d'une polyclinique à Sidi-Ali Lebhar, au chef-lieu de wilaya, d'un silo de stockage de céréales d'une capacité d'un million de quintaux à Seddouk, et d'un hangar d'une capacité de 50.000 quintaux de céréales, ont été lancés.

Dans cette même wilaya, les autorités locales ont donné le coup d'envoi des travaux de réalisation d'un CEM base-4 et d'un programme de réalisation de 100 logements publics locatif (LPL) à Adekar.

C'est aussi le cas à Ain Defla où les autorités ont lancé les travaux de réalisation d'un CEM à Hai Chellal et d'un lycée à Hai Hadj Sadouk (chef-lieu de wilaya). Une polyclinique a été en outre mise en service dans la commune de Rouina.

A Blida, 400 logements ont été raccordés au réseau de gaz naturel alors que des forages et stades de proximité ont été inaugurés, tandis qu'à Chlef, les autorités locales ont mis en service le projet de raccordement du quartier Tizi dans la commune de Ténès au réseau électrique.

A Tipasa, un réseau de distribution d'eau potable au profit de près de 4000 habitants du douar Tifsassine à Béni Mileuk et d'un réservoir d'eau de 2000 m3 à Meselmoune ont été mis en exploitation, et un forage destiné à améliorer l'alimentation en eau potable de pas moins de 9000 habitants a été mis en service à Nadhor.

Une résidence universitaire de 1000 lits à l'école supérieure de management de Koléa, deux CEM à Tagourait et Hadjout ont été, aussi, inaugurés par les autorités locales qui ont mis en service le Chemin de wilaya N 14, ayant bénéficié de travaux d'aménagements, et reliant Tipasa à Ain Defla sur 23 km.

A Médéa un stade communal et une salle de sports ont été inaugurés à Boghar. Une opération de raccordement en gaz naturel a ciblé 78 ménages dans le village de Sebaa Rgoud, dans la commune d'Ouled Antar. Six exploitations agricoles, ont été raccordées au réseau électrique.

Par ailleurs, il a été procédé au lancement d'un projet de construction de 160 logements publics locatifs (LPL) à Boughezoul, d'un projet de réhabilitation de tronçons de la route nationale N 18, desservant la localité de Beni-Slimane, et des travaux de construction de trois salles omnisports à Ouled-Antar, Baata et Boghar.

A Tizi-Ouzou, un lycée a été inauguré à Beni Douala au même titre qu'un stade communal de proximité à Beni-Aissi.

Concernant l'aspect de la mémoire nationale, une caravane a été lancée à Blida pour raconter à travers plusieurs communes, les grandes batailles et les grands faits d'armes des chefs révolutionnaires et moudjahidine de la wilaya IV historique.

A Boumerdes, l'université M'Hamed Bouguerra a abrité des expositions destinées à perpétuer et à préserver la Mémoire nationale avec une visite guidée à l'ancien centre de torture de Sidi Daoud, témoin des atrocités du colonialisme français.

Les restes de 16 chahids ont été ré inhumés au carré des martyrs du village Thadarth Oufella dans la commune de Béni Douala, à Tizi-Ouzou, et des écoles et stades de proximité ont été baptisés aux noms de chouhada.

Dans la même wilaya, les anciens moudjahid, Ramdane Nait Yaha et Arezki Terahi ont été honorés, de même que Ferroudja Ali Rabhi, femme de chahid et Houria Slimani, fille de chahid.

Pour le côté festif de la célébration, des parades animées par des associations culturelles et sportives ont été organisées à Chlef et Ain Defla. Dans cette dernière, il a été procédé la veille au lancement d'un salon national des arts plastiques regroupant 17 wilayas, et d'une caravane artistique composée de plusieurs associations et troupes théâtrales.

La célébration se poursuivra demain jeudi par des cérémonies de remise de clés aux bénéficiaires de différents programmes de logements à travers les wilayas du centre, dont Boumerdes (9200 unités), Tipasa (4.000 logements) et Tizi-Ouzou (400 unités).