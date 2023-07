Algérie: Fête de l'indépendance - Mise en service et lancement de nombreux projets dans le Sud du pays

OUARGLA — Les festivités célébrant le 61e anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse, ont été marquées mercredi dans les wilayas du sud du pays, par la mise en service et le lancement de nombreux projets de développement.

Les autorités locales, accompagnées de membres de la famille révolutionnaire, se sont rendues aux carrés des martyrs pour lire la Fatiha à la mémoire des Chouhada et déposer des gerbes de fleurs devant les stèles commémoratives.

Dans la wilaya d'Ouargla, il a été procédé à la pose de la première pierre d'un projet de raccordement des localités de "Frane", "Debbiche", "Ghars Boughoufala" et "Oglet Larbaa" (commune de N'goussa), au réseau du gaz naturel, ainsi que la présentation d'une étude de réalisation d'un silos d'une capacité estimée à un million de quintaux, en plus de neuf hangars de stockage de céréales de 50.000 quintaux chacun, dans la commune de Hassi-Benabdallah.

L'évènement, dans la wilaya d'Illizi, a donné lieu au lancement de différents projets, à l'instar de la réalisation de 214 logements sociaux dans le cadre de la résorption de l'habitat précaire et 28 logements publics aidés (LPA) au chef-lieu.

Par ailleurs, la délégation officielle à Béni-Abbès, a assisté à des cérémonies d'inauguration d'une station internet de la 4ème génération (4G) et un transformateur électrique dans la commune de Tamtart.

La célébration de l'anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale a été marquée dans la wilaya de Tamanrasset par l'organisation d'une rencontre intitulée "Algérie des victoires, acquis et réalisations", à l'initiative des douanes algériennes.

A Timimoun, le coup d'envoi d'un projet de réalisation d'un nouveau siège de la sûreté de wilaya et un autre portant sur le raccordement de 760 foyers au réseau du gaz naturel et l'attribution de 500 titres de propriété de l'habitat rural, ont été au programme des festivités.

En revanche, 14 exploitations agricoles dans la commune de Stil à El-Meghaïer, ont été raccordées au réseau d'électrification en plus de la remise d'une dizaine d'autorisations de fonçage de puits agricoles et le lancement d'un projet de réalisation d'un lycée et une école primaire dans la daïra de Djamaa.

Dans la wilaya de Djanet, à l'extrême sud-est du pays, les autorités locales ont donné le coup d'envoi des travaux de réalisation de la route communale (RC-210) reliant la route nationale (RN-3) à l'aéroport "Cheikh Amoud Ben El-Mokhtar".

Aussi, à El-Méniâa il a été procédé à la pose de la première pierre d'une polyclinique dans le nouveau pôle urbain, l'inauguration d'un siège de la direction des affaires religieuses et des wakfs, la mise en service et baptisation d'un groupement scolaire du nom du Chahid "Biras Taggar" ainsi que l'attribution d'une vingtaine de titres de propriété de logements ruraux dans les communes d'El-Méniâa et Hassi El-Gara.

Plusieurs nouveaux projets de développement ont été lancés à travers la wilaya de Bechar à cette occasion.

A Taghit, il a procédé à l'inauguration d'un complexe sportif de proximité (CSP), réalisé avec un coût de plus 62 millions DA, en plus de l'ouverture de la maison de jeunes, après des travaux de sa réhabilitation et équipement.

Au chef-lieu de wilaya, il a été procédé au coup d'envoi des chantiers de réalisation d'un programme de 260 LPA et d'un autre composé de 100 unités dans le programme du Fonds national de péréquation des oeuvres sociales (FNPOS), en plus du lancement des travaux de réalisation d'une maison de jeunes au quartier Moungar à Bechar.