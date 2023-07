Algérie: Fête de l'Indépendance - Inauguration et baptisation de plusieurs structures dans les wilayas de l'Ouest

ORAN — Diverses activités ont été organisées, mercredi à travers les wilayas de l'Ouest du pays, à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de l'Indépendance et de la Jeunesse, notamment des inaugurations et baptisation de structures et projets dans différents secteurs.

Les autorités locales civiles et militaires et la famille révolutionnaire ont présidé des cérémonies de célébration de cet anniversaire par la levée des couleurs nationales, l'écoute de l'hymne national, la lecture de la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des martyrs, ainsi que la pose de gerbes de fleurs devant les stèles commémoratives.

A Oran, un lycée d'une capacité de 1.000 places portant le nom de feu Moudjahid Cherif Othmane a été inauguré au pôle urbain "Ahmed Zabana" de Misserghine, en plus de deux bureaux de poste portant les noms des Moudjahidine Lourguioui Rabah et Bendada Mohamed, ainsi que la baptisation de l'Institut National de Formation des Usagers des Collectivités Locales au nom du défunt ex wali d'Oran Mirazi Rachid.

Le programme élaboré pour cette circonstance prévoyait aussi l'inauguration du jardin "Nation Arabe" (ex-Kantera), après avoir bénéficié d'une complète réhabilitation.

Le théâtre régional "Abdelkader Alloula" a programmé la présentation de la pièce "Avant la Lumière" écrite et mise en scène par Yahia Benhamou, traitant du crime de l'organisation terroriste de l'armée secrète française (OAS) sur la place "Tahtaha" dans le quartier populaire M'dina Jdida, le 28 février 1962, avec la déflagration de deux voitures piégées, tuant des dizaines d'Algériens, ainsi que la pièce "132 ans" du regretté dramaturge Ould Abderrahmane Kaki, qui met en lumière la résistance du peuple algérien et les crimes du colonisateur français.

A Tlemcen, les ossements du martyr Chafai Benamar ont été ré-inhumés au carré des Martyrs de la commune de Hennaya (Tlemcen).

Le chahid est né en 1929 dans la commune de Terny Beni Hedeil dans la même wilaya. Il rejoint l'Armée de libération nationale en 1957 et participa à plusieurs batailles contre l'armée coloniale française. Il fut arrêté et abattu par armes en 1958.

La station thermale de la commune de Hammam Boughrara a été mise en service, après des travaux d'aménagement, ainsi que le centre d'animation scientifique de la commune de Maghnia.

Outre la pose de la première pierre pour la construction d'une mosquée dans la même commune, une visite a été rendue au Moudjahid Tahaf Boudjemâa, dans la commune de Souani, en plus du raccordement au réseau électrique de 200 foyers des quartiers "Maghagha" et "Harcha" de la même commune.

A El Bayadh, les travaux de réalisation de 300 logements publics locatifs ont été lancés et la première pierre a été posée pour la réalisation d'une école primaire au quartier Cheikh Bouâmama au chef-lieu de wilaya, outre l'inauguration et la mise en service d'une polyclinique au quartier "les Frères Hassini".

Le coup d'envoi de la reprise des travaux de réalisation d'une unité de stockage d'une capacité de stockage de 100.000 quintaux de céréales, relevant de la coopérative de céréales et légumes secs CCLS, a été donné, au niveau de la région Meriris, au chef-lieu de wilaya.

A Mostaganem, la première pierre a été posée pour la construction de 5 grands entrepôts destinés au stockage des céréales et légumes secs, d'une capacité totale de 250.000 quintaux, dans les communes de Sidi Ali, Bouguirat, Stidia, Sidi Belattar et Oued El Kheir, ainsi que la reprise du projet de construction de 12 silos de stockage dans la commune de Mesra d'une capacité de 250.000 quintaux, ce qui contribue à couvrir les besoins des céréaliers de Mostaganem et des wilayas avoisinantes.

A Nâama, le siège de wilaya de la Coopérative des céréales et des légumines secs (CCLS) a été inauguré, ainsi que le siège de la branche étatique de l'antenne de wilaya de la Banque Nationale de l'Habitat et le centre de distribution et de dépôt du courrier d'Algérie Poste, en plus de la pose de la première pierre pour le projet de construction de 50 logements publics locatifs.

A la même occasion, dans le village de Tirkount, dans la commune d'Aïn Sefra, la première pierre a été posée pour la réalisation d'un CEM de 300 places pédagogiques.

La cérémonie de célébration de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse à Sidi Bel Abbes s'est distinguée, au Musée du Moudjahid, du coup d'envoi d'une caravane pour rendre visite aux Moudjahidine, et ce, en coordination avec la Direction de l'Action Sociale, ainsi qu'une visite à domicile au Moudjahid Messaoudi Mekhfi, qui a été honoré à cette occasion.

La première pierre a également été posée concernant plusieurs projets, dont la réalisation de 40 logements promotionnels aidés (LPA) à Hai El Djazira de la commune de Sidi Bel Abbes, de 500 logements publics locatifs dans la commune de Tilmouni et le projet de construction d'une unité de stockage de céréales à Tessala.

A Mascara, les autorités de wilaya ont rendu une visite au Moudjahid Farimehdi Hachemi à sa résidence au chef-lieu de wilaya.

A Tiaret, les célébrations ont permis d'honorer le Moudjahid Benaouda Ahmed et de la veuve du martyr Mehdi Bennourine ainsi que la réouverture du siège du bureau de wilaya de l'Organisation nationale des fils des chouhada, après sa restauration.

Les présidents d'APC des communes de Madrissa, Djilali Benammar, Madna, Rechaigua et Sidi Bakhti ont également reçu des ambulances, tandis que quatre autres communes ont été dotées de véhicules similaires, a indiqué le wali, Ali Bougherra, à l'occasion.

Dans la wilaya de Relizane, un projet de raccordement de 80 logements du douar Daamachiya de la commune de Lehlaf (Oued R'hiou ) au réseau de gaz naturel a été mis en service, avec la pose de la première pierre pour la réalisation de 12 entrepôts de stockage de céréales d'une capacité de 200.000 qx dans cette commune.

Une polyclinique a été inaugurée à Zemmoura, outre la mise en service de la station de pompage de l'eau de mer dessalée en faveur des communes de Zemmoura, Sidi Lazreg, Dar Benabdallah et Beni Derguen d'une capacité de plus de 20.000 m3.

A Aïn Temouchent, les festivités de célébration de cet anniversaire a permis de mettre en service le musée public national réalisé au titre du programme sectoriel de la Direction de la Culture et des Arts, ainsi qu'un parc d'attractions, dans le cadre d'un investissement privé.

Quant à Saïda, les célébrations commémorant le 61e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la Jeunesse ont été marquées par la pose de la première pierre pour la réalisation de 1.350 logements, dont 500 logements publics locatifs et 850 autres logements LPA aux cités Sersour, Salam 2, frères Seddik au chef-lieu de wilaya.

Par ailleurs, trois stades de proximité ont été inaugurés, avec un terrain en gazon artificiel, dans les quartiers Belhadi Benyamina, 225 logements et 1.000 logements, en plus de la piscine municipale de Saïda et la mise en service du centre de paiement électronique situé au niveau au niveau de la cité administrative, ainsi qu'une annexe de la Caisse nationale d'assurances sociale des salariés (CNAS).