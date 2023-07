Algérie: Attaf souligne l'attachement du pays aux valeurs et principes du MNA

BAKOU — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a affirmé, mercredi depuis Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, l'attachement de l'Algérie aux valeurs et principes du Mouvement des Non-alignés (MNA), qui sous-tendent ses positions équilibrées et circonspectes vis-à-vis des différents développements régionaux et internationaux, dans un contexte mondial marqué par des soubresauts effrénés, des tensions croissantes et une polarisation exacerbée.

"L'Algérie qui s'apprête à occuper son siège de membre non permanent au Conseil de sécurité, réaffirme son attachement aux valeurs et aux principes du MNA, qui sous-tendent ses positions équilibrées et circonspectes vis-à-vis des différents développements régionaux et internationaux et qui représentent, en même temps, la source à laquelle elle s'abreuve pour consentir ses efforts et proposer ses initiatives visant à contribuer à répandre la paix et la sécurité", a indiqué M. Attaf dans son allocution lors de la réunion ministérielle du MNA.

M. Attaf a abordé, à cette occasion, la médiation algérienne entre la Russie et l'Ukraine, évoquée lors de la visite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à Moscou, en tant que "contribution sérieuse et efficace aux bons offices visant à mettre fin à cette crise, par la promotion d'une solution pacifique qui garantisse le respect des principes et des objectifs de la Charte des Nations unies et des préoccupations sécuritaires des deux parties au conflit", avec lesquelles l'Algérie entretient "des relations d'amitié historiques authentiques".

Concernant la situation au niveau régional, le ministre a rappelé la ferme conviction de l'Algérie quant à "l'impératif de réactiver la corrélation étroite entre Sécurité et Développement, pour pouvoir relever les défis multidimensionnels qui pèsent de tout leur poids sur la région sahélo-saharienne", soulignant que l'Algérie agissait dans ce sens, ne serait-ce que "par un apport modeste", à travers de nombreux projets de développement affectés à plusieurs pays africains frères.

Dans ce contexte, M. Attaf a mis en avant les efforts de l'Algérie visant à réactiver la mise en oeuvre de l'Accord de paix et de réconciliation au Mali, issus du processus d'Alger, et son soutien au processus politique parrainé par l'ONU en Libye, à même d"'organiser des élections libres et régulières qui répondent aux aspirations du peuple libyen à l'édification d'un Etat démocratique moderne, uni et unifié, outre sa condamnation dans les termes les plus forts de la poursuite des hostilités entre frères au Soudan et du terrible bilan en termes de pertes qui en résulte".

A ce propos, le ministre a indiqué que "l'Algérie appelle à un sursaut international, avec la participation des acteurs internationaux et régionaux les plus éminents, afin d'impulser les perspectives d'une solution pacifique à cette crise et faire sortir le Soudan de la spirale de violence et la scission".

Compte tenu du parcours du Mouvement des non-alignés en termes de solidarité avec les peuples opprimés et colonisés et de soutien aux causes justes de par le monde, l'heure est à "la poursuite et à l'intensification de son soutien aux causes sahraouie et palestinienne, face aux tentatives d'aliénation, de désinformation et de manipulation".

Il a, également, précisé que "l'Algérie salue les positions de principe incluses dans le projet de Communiqué final de cette réunion, en ce sens qu'elles soutiennent clairement et de manière transparente les droits inaliénables et imprescriptibles des peuples palestinien et sahraoui, conformément aux règles du Droit international et aux résolutions pertinentes de l'ONU".