Algérie: Fête de l'indépendance et de la jeunesse - Recueillement à la mémoire des martyrs et des inaugurations à l'Est du pays

CONSTANTINE — La célébration du 61ème anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse a donné lieu, mercredi à travers les wilayas de l'Est du pays à des cérémonies de recueillement à la mémoire martyrs, des inaugurations de projets et diverses manifestations.

Les autorités locales civiles et militaires de ces wilayas accompagnées des membres de la famille révolutionnaire et de représentants de la société civile se sont rendus aux cimetières de chouhada où le drapeau national a été levé et la Fatiha du saint Coran lue à leur mémoire.

A Batna, le wali Mohamed Benmalek a inauguré plusieurs projets dont un bureau de poste à Fesdis et le raccordement au réseau d'électricité de 70 foyers de la mechta Ileghmène à Boumia avant d'assister aux activités tenues au musée du moudjahid, de baptiser l'Ecole nationale des techniques de transport terrestre du nom du chahid Toreche El Hadi Ben El Wardi et de présider un défilé imposant au centre-ville.

A Sétif, les autorités de la wilaya ont donné le nom Maillot Henri François, l'Ami de la révolution algérienne, à la place publique ex Corniche et posé la première pierre du projet d'un silo de stockage de céréales d'une capacité d'un (1) million quintaux dans la commune de Bir El Arch avant de visiter l'exposition des olympiades de l'innovation des entreprises de jeunes et des arts plastiques tenue au parc d'attractions du centre-ville.

Une polyclinique a été inaugurée dans la commune de Guellal et baptisée du nom du moudjahid Benyoucef Benkheda.

Au palais de la culture Malek Chebel de Skikda, des moudjahidine ont été honorés et des grades remis à des agents de la Protection civile avant la mise en service des réseaux d'alimentation en gaz naturel de plusieurs foyers des communes de Ouled Attia, Oued Zehour et Kheneg Mayoum.

A Mila, une caravane de sensibilisation des jeunes aux dangers des drogues a été dirigée vers plusieurs communes et le wali a visité plusieurs points de collecte de céréales dont celui de la cité Sidi Seghir (250.000 quintaux) et s'est enquis des conditions de réception des récoltes.

Les autorités locales se sont enquises à Tadjnanet du projet d'un entrepôt de la CCLS appelé à renforcer les capacités de stockage de la wilaya de 250.000 quintaux supplémentaires de céréales.