Ile Maurice: L'interminable bataille d'une opposition désunie !

Un recommencement sans fin ! Ce sont «des petites difficultés», qui, semble-t-il, font toujours obstacle à la concrétisation d'une alliance de l'opposition traditionnelle !

Le commentaire est de Ramgoolam, qui, après son bureau politique, ce jeudi, a rencontré la presse, pour affirmer qu'une alliance ne peut être faite uniquement pour choisir des postes !

Un mois après la dernière conférence de presse du trio des leaders Rouge-Mauve-Bleu (27 mai dernier) venu alors commenter le budget, sans rien annoncer de concret, voilà, donc, une tentative de communication des Rouges ! Ce, après l'agacement d'un des leurs (Assirvaden) qui avait lâché que «sa zafer-là (l'alliance en question) pe tro tarde et sa irit mwa» !

Si Ramgoolam tente de minimiser les macadams entre les partis, personne n'ignore que c'est, effectivement, au niveau des positionnements de chacun que le bât blesse !

Certes, le partage des responsabilités est, sans doute, légitime entre des partenaires qui prétendent représenter une alternance au pouvoir ! Le but étant d'avoir un maximum de sièges pour chaque parti, d'être bien vu dans le front-bench, et de ne pas froisser l'électorat de chaque couleur politique!

Sauf qu'aux yeux du public, alors même que nous vivons au rythme de scandales et de crises, la dernière étant le bras de fer DPP/CP, l'opposition traditionnelle renvoie une image inerte tant le trio PTR-MMM-PMSD semble assister passivement à tous ces maux qui rongent notre société ! Les leaders donnent l'impression de mieux s'intéresser à une question de place, et de positionnement dans la hiérarchie, alors même que les citoyens vivent dans un climat de terreur, pistés par une police d'État incontrôlable qui ne prend pas de gants avec des arrestations intempestives ! On aura noté que les hostilités entre les chefs de l'Opposition se situent également autour de la candidature présidentielle, chacun des trois ne voulant s'installer au Réduit pour hériter d'un titre honorifique, n'ayant aucune influence sur les affaires du pays !

%

Ainsi, malgré toutes les dénonciations - méritées - faites à l'encontre de Jugnauth et du MSM, le trio Ramgoolam-Bérenger-Duval peine toujours à montrer une plateforme unie et sérieuse ! Et ce, tout simplement parce que quoi qu'en disent les chefs, et malgré le poids de leur âge, et leur soi-disant posture de patriotes, personne ne veut se sacrifier au profit de l'autre ! Et jaloux de leurs prérogatives de leaders, tout en fonctionnant à la manière des autocrates, ils ne veulent ni nommer ni déléguer des têtes émergentes de leur parti à des postes majeurs de responsabilité !

Du coup, les négociations sont interminables ! En attendant, le gouvernement continue sans souci avec sa stratégie politique, les yeux fixés sur les prochaines législatives qu'il veut gagner à n'importe quel prix : débauchage des adversaires (un rouge de la circonscription n°7 a encore claqué la porte cette semaine), contrôle des institutions avec la bénédiction du Premier ministre donnant son feu vert au Commissaire de police pour contourner le bureau du DPP, yeux doux aux personnes âgées qui pourront s'attendre à davantage de cadeaux l'an prochain, extension de la route du métro et des chantiers de travaux d'infrastructures routières un peu partout !

Des initiatives censés faire oublier les secousses dues à un nombre incalculable de scandales : assassinat de Kistnen, allégations de pots-de-vin contre des membres du gouvernement, inacceptable renvoi des municipales, bandes sonores explosives de Sabapathi laissant entrevoir un système mafieux, etc. Pour l'heure, à part son rôle qui se résume aux travaux parlementaires, l'opposition, avec son incapacité à concrétiser une alliance, renvoie l'image d'un recommencement sans fin !