Ile Maurice: Après l'émission avec Jagai - Murvind Beetun démissionne de Top FM

La nouvelle est tombée hier après-midi. L'animateur et journaliste Murvind Beetun a soumis sa démission de Top FM. Cependant, pour son avocat, Me Miguel Ramano, il s'agit davantage d'un cas de «constructive dismissal», c'est-à-dire une démission forcée.

Celle-ci fait suite à l'émission dans laquelle le patron de la Special Striking Team, l'ASP Ashik Jagai était l'invité. Étaient aussi présents sur le plateau ce jour-là : les avocats Samad Golamaully et Ashley Huranghee. Ces derniers avaient affirmé que c'était le commissaire de police qui leur avait demandé d'assister l'ASP Jagai lors de cette émission.

Si Murvind Beetun s'était résigné à accepter la présence des deux avocats, son agacement lorsque ces derniers intervenaient trop souvent était perceptible dès le départ. Il l'avait d'ailleurs fait savoir, en direct, avant que l'émission ne soit interrompue. C'est durant cet «intermède» que des incidents avaient eu lieu, comme l'avait affirmé Murvind Beetun - vidéo à l'appui. Des agents de la SST de même que des gens proches des deux avocats étaient présents en grand nombre dans les locaux de Top FM - dans la cuisine notamment - et ont menacé verbalement et physiquement l'animateur. Des images ont été vues par des milliers de Mauriciens, suscitant un élan de sympathie envers le journaliste.

Contacté après sa démission, Murvind Beetun n'a pas voulu commenter l'affaire. Il nous a référés à son avocat Me Miguel Ramano. «Murvind a démissionné mais par la faute de son employeur», dit l'homme de loi. «Hormis la présence des deux avocats, des menaces de la STT et d'autres, le plus grave, cela a été la réaction de Top FM, dont celle du directeur Kris Kaunhye, qui s'est rangé du côté des agresseurs au lieu de protéger son animateur. Lorsque Murvind a voulu déposer une precautionary measure à la police, on a tenté de l'en dissuader. Il est clair que Top FM n'a pas accordé le soutien nécessaire à son employé et a même fait le contraire. Murvind ne se sentait plus en sécurité sur son lieu de travail.»

Kris Kaunhye ne souhaite se prononcer sur ce dossier a-t-il fait comprendre.