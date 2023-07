Angola: Une commission multisectorielle évalue les actions du PAT II

Luanda — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, dirige, jeudi, la 1ère session ordinaire de la Commission multisectorielle pour la mise en oeuvre du projet d'autonomisation des filles et d'apprentissage pour tous (PAT II).

Le projet vise à contribuer à l'amélioration durable de la qualité de l'éducation et de l'enseignement en Angola, à renforcer le système éducatif, avec des solutions innovantes pour les enfants, les jeunes et les adultes, toujours avec un oeil et une attention particulière tournée vers les filles et les adolescentes.

D'un budget de 250 millions de dollars américains pour les cinq prochaines années, le PAT II comprend des actions concrètes qui se traduiront par l'autonomisation des filles et des adolescentes.

Dans le programme de travail présenté à l'ANGOP, les faits saillants comprennent, entre autres, la présentation du rapport sur le projet d'autonomisation des filles dans l'apprentissage pour tous - PAT II, le Plan d'action PAT II pour 2023, la cartographie des écoles publiques en Angola et la proposition de création d'un groupe technique de la Commission multisectorielle.

La commission, récemment créée par arrêté présidentiel, est chargée, entre autres attributions, de faire respecter l'orientation stratégique générale du PAT II, de proposer l'élaboration d'études techniques, des rapports et des bilans sur la validité du PAT II et de procéder à la suite et l'accomplissement scrupuleux des trois composantes structurelles du PAT II, à savoir l'autonomisation des filles angolaises, la réduction de la pauvreté d'apprentissage en Angola et la gestion.

%

Parmi les objectifs de la commission, il y a aussi le suivi et l'évaluation du projet, ainsi que le développement des tâches visant à créer les conditions techniques, matérielles et humaines pour dynamiser et garantir la mise en oeuvre du PAT II.

La commission coordonnée par le vice-président de la République a la ministre de l'Éducation comme coordinatrice adjointe et comprend les ministres des Finances, de la Santé, de l'Environnement, de la Jeunesse et des Sports, de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, et de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale. Les ministres de l'Administration du territoire et de l'Energie et de l'Eau, entre autres personnalités, font également partie de cette commission.