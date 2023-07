Cote d'Ivoire: Des techniciens et ouvriers industriels annoncent une cérémonie d'hommage au président Ouattara

L'Union nationale des techniciens et ouvriers industriels de Côte d'Ivoire (Untoici) a tenu le mercredi 05 juin 2023, une conférence de presse à la Maison de la presse à Abidjan- Plateau dans le cadre de la cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara qu'elle entend organiser.

N'douba Adou Jean-Marc, secrétaire général de l'Union nationale des techniciens et ouvriers de Côte d'Ivoire (Untoici), par ailleurs conférencier du jour a situé l'importance des techniciens et ouvriers industriels dans l'économie. « L'économie de la Côte d'Ivoire depuis son indépendance repose sur l'agriculture . Aujourd'hui l'industrialisation de cette agriculture s'impose et cela passe par une volonté politique », a-t-il affirmé.

Le conférencier a fait mention des objectifs de l'Untoici qui, selon lui, se donne la légitimité de prendre part à tous les débats liés aux acteurs, opérateurs, animateurs du secteur industriel ivoirien. « En effet, depuis sa création le 31 décembre 2021, le bureau exécutif de l'Untoici présidé par Fofana Hinnako Benoît s'est assigné comme mission, l'encadrement, la formation, promotion et la valorisation des métiers de l'industrie, le renforcement des capacités des techniciens et ouvriers afin de permettre à notre pays de rester compétitif du point de vue économique et développement »,a-t-il ajouté.

L 'Untoici envisage une tournée de sensibilisation à partir du 10 juillet 2023 dans toutes les zones industrielles suivie d'un point de presse le 27 juillet 2023 avant la cérémonie d'hommage et de remerciement au chef de l'État le 29 juillet 2023.

15 000 ouvriers et industriels sont attendus à cette cérémonie d'hommage qui aura lieu à l'Agora de la commune de Koumassi.