Madagascar: Destination Sainte-Marie - Ouverture de la saison d'observation des baleines

Le ministère du Tourisme, CETAMADA et l'Office Régional du Tourisme de Sainte-Marie sont fin prêts pour accueillir les touristes aussi bien nationaux qu'étrangers qui veulent se rendre à Sainte-Marie durant les vacances, coïncidant avec la période de haute saison.

L'ouverture de la saison d'observation des baleines, qui s'annonce prometteuse pour cette année, est déjà déclarée. Des voyages organisés sont ainsi prévus du 13 au 20 juillet 2023 à Sainte-Marie, ou à l'île Boraha, et ce, pour faciliter l'accès à l'île. C'est le fruit du partenariat entre Madarail, El Condor, Tafita Class et Bouhier Transport ainsi que l'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) et le ministère du Tourisme. Il s'agit, notamment d'un voyage en train pour profiter du paysage de la Côte Est de Madagascar dans une ambiance musicale, avant de rejoindre l'île Sainte-Marie en bateau. Les voyageurs auront, entre autres, l'occasion d'assister au grand Carnaval avec l'implication de l'association féminine Drôles de Dames, qui se déroulera sur place, le 15 juillet 2023, tout en profitant, bien évidemment du safari baleine.

Amélioration de la connectivité aérienne

Une agence de voyage, portant l'enseigne de Bora Fly, propose également des séjours sur mesure pour les touristes choisissant cette destination phare de la Grande île. On peut citer, entre autres, un package spécial prévu du 14 au 17 juillet 2023 pour le festival des baleines ainsi que plusieurs vols privés reliant la Capitale et l'île Sainte-Marie. Les éductours, organisés par le ministère de tutelle en étroite collaboration avec l'ONTM, depuis l'an dernier et dans le cadre de l'organisation, tout récemment, de l'ITM 2023 (International Tourism Fair of Madagascar), auront également des retombées économiques positives sur la relance du secteur. Ce n'est pas tout ! L'amélioration de la connectivité aérienne entre Madagascar et le reste du monde contribue également à l'augmentation du nombre des arrivées touristiques choisissant la destination. Le premier vol direct desservant La Réunion et Sainte-Marie, tant attendu par les acteurs touristiques locaux et qui a été opéré par la compagnie aérienne nationale Madagascar Airlines, a débarqué dans cette île paradisiaque, au début de ce mois-ci, avec une cinquantaine de passagers à son bord.

%

Nouveaux ambassadeurs

Il est à rappeler que Sainte-Marie est classée au 4e rang mondial des meilleures destinations de voyage, qui mérite d'être découverte cette année, selon Travel Lemming, un guide de voyage en ligne, basé aux Etats-Unis. En outre, le Cabinet de conseil, spécialisé en nation branding, Bloom Consulting, classe l'île Boraha en tête de liste comme étant la meilleure destination de voyage en Afrique pour cette année, et ce, grâce à sa nature attrayante et ses nombreux sites historiques et culturels, sans compter les traversées en mer pour l'observation des baleines. Et dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de conservation des mammifères marins à Madagascar, mené par CETAMADA, le ministère du Tourisme a mandaté cette entité pour délivrer une formation adéquate et spécialisée à une vingtaine de guides touristiques de Sainte-Marie. Ils deviennent de nouveaux ambassadeurs du code de bonne conduite, qui viennent renforcer l'équipe des éco volontaires, issus de différents pays, pour garantir une observation responsable de la mégafaune marine.

Référence

Plusieurs modules de formation théoriques et pratiques sur les baleines, l'encadrement de l'eco-tourisme, la recherche scientifique et l'utilisation des matériels de sécurité en mer ainsi que l'application du code de la charte d'observation, leur ont ainsi été dispensés. Au terme de leur formation, une certification de ces guides spécialisés a été organisée, en présence du ministre du Tourisme, Joël Randriamandranto. Ils sont ainsi fin prêts pour accueillir les touristes désirant faire le safari baleines à Sainte-Marie. Cette collaboration entre CETAMADA et le ministère de tutelle contribue à rehausser l'image de la destination Madagascar sur le plan international. En effet, la Grande île est maintenant reconnue comme une référence en matière d'observation et de conservation des mammifères marins dans la région de l'Océan Indien.