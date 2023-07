Madagascar: Une tension de plus en plus palpable

Les Malgaches commencent à ressentir très nettement le changement d'atmosphère politique en train de s'opérer actuellement à l'approche des échéances électorales. Les interpellations adressées au pouvoir se font de plus en plus vives et elles commencent à le gêner particulièrement, car elles sont bien argumentées.

Il n'arrive pas à y répondre ou il le fait maladroitement. Les groupements et associations sortent de leur réserve habituelle et donnent maintenant de la voix pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme des injustices. On sent que la tension est de plus en plus palpable et qu'elle risque de s'exprimer plus violemment qu'avant si le pouvoir n'en tient pas compte.

Une tension de plus en plus palpable

Les citoyens malgaches, jusqu'à présent, étaient réputés pour leur patience pour ne pas dire leur capacité à encaisser les coups du sort. Ils ont supporté toutes les épreuves avec stoïcisme. Ils n'ont jamais pu manifester leur mécontentement ou leur frustration à cause de la menace de la répression, brandie par le pouvoir. Ceux qui ont osé le braver sont maintenant sous les verrous. Bon gré malgré, cette situation s'est maintenue, mais cette apparence de quiétude est en train de se fissurer.

Les interpellations se font plus pressantes. Les scandales et les incidents se multiplient. Les opposants s'enhardissent et sont en train de dénoncer toutes les insuffisances du régime. Ce dernier y répond plus ou moins adroitement, mais l'évocation du passé, faite par les acteurs politiques, le rattrape.

En cette période de précampagne, ses adversaires ne l'épargnent pas. La décentralisation, qui n'a pas été réalisée durant ces quatre ans, devient maintenant une priorité qu'il entend mettre en avant comme il a été dit lors des assises nationales pour la décentralisation au CCI Ivato.

Le régime reste imperturbable et trace sa voie sans se soucier des remarques qui lui sont faites. Le chef de l'État et son équipe ont les yeux fixés sur les élections qui auront lieu malgré toutes les imperfections constatées.