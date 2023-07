Madagascar: Salon RSE-IDD - Le rendez-vous du secteur privé

Jour-J. La huitième édition du Salon pour la Responsabilité sociétale et environnementale (RSE) sera lancée aujourd'hui au Novotel Alarobia.

Ce rendez-vous annuel des entreprises et acteurs du domaine de l'environnement se tiendra pendant deux jours, les 6 et 7 Juillet. L'événement sera placé sous la thématique « Secteur Privé et biodiversité : Opportunité ou menace ? « . Lors de cette édition, les activités serviront à faciliter les échanges entre les acteurs du domaine de l'environnement et le public. « La biodiversité est un thème d'actualité depuis quelques années pour Madagascar, raison pour laquelle pour cette édition, nous avons réalisé un focus sur les relations entre le secteur privé, la biodiversité et l'environnement » explique Ulrichia Rabefitiavana, Fondateur Dirigeant de UR-CSR Consulting, le cabinet en charge de la promotion du Salon. Pour les organisateurs il est également question de sensibiliser les jeunes start-upers ainsi que les entreprises du secteur privé à la responsabilité Sociétale mais aussi aux initiatives du développement durable. Pour se faire, les contenus et les animations seront très diversifiés. La participation des jeunes sera de mise durant l'événement. « Aujourd'hui on parle beaucoup de RSE et de développement durable mais quand on a commencé il y a huit ans, on s'est rendu compte que c'était un sujet qui n'était connu que des grandes entreprises et des multinationales. C'est là qu'on a vu un réel besoin d'accompagner les entreprises du secteur privé à être plus responsables par rapport à leurs impacts sur l'environnement et la société » explique la dirigeante de UR-CSR. Au programme.

Innovations

Les innovations ainsi que les animations seront au rendez-vous, lors de ces deux journées pendant lesquelles se tiennent le salon. Les jeunes seront particulièrement choyés pour cette édition. Un pitch contest aura lieu pour demain avec les jeunes étudiants provenant de quatre universités dont le groupe éducatif Aceem, L'ISCAM, L'institut National de Tourisme et d'hôtellerie (INTH) et l'Institut des Sciences Techniques de l'Université d'Antananarivo. Ces quatre finalistes du pitch contest vont tour à tour présenter leur meilleur projet social et environnemental afin de pouvoir bénéficier d'un appui de la part des partenaires, comme Orange Digital Center. Comme à chaque édition, les visiteurs ainsi que les entreprises des acteurs du secteur privé pourront élargir leur réseau autour d'un déjeuner entre deux activités. Les expositions seront évidemment de la partie. Un espace dédié spécifiquement aux animations et expositions sera mis en place. D'après les explications, « On [organisateurs, Ndlr] reste toujours dans cette optique d'attirer l'attention du secteur privé et de toutes les parties prenantes sur des sujets clés. Ce qu'on offre en fait, c'est une opportunité de partage, d'échange mais aussi de fournir des outils pour favoriser le partage des bonnes pratiques ».