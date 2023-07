Madagascar: Sôrogno - Le festival se perpétue

Déjà 20 ans ! Ceux qui ont assisté à la première édition s'en souviennent comme si c'était hier. Cette estrade installée, ces premiers chanteurs qui tenaient le micro d'une main qui transpirait, ce public en liesse chantant avec leurs idoles. Oui, c'était vraiment Sôrogno !

Du 24 au 27 août prochain, ce sera une grande fête dans la capitale du Cacao. Plus de dix-sept artistes offriront un live exceptionnel pour la vingtième édition d'un festival, au Stade Municipal d'Ambanja. Le premier jour, Din Rotsaka et Rijade entament la fête sur les planches de La Piscine, précédée toutefois, par un concours de Miss et Mister. Ce sera un bal à ne pas rater pour les noctambules.

Le jour suivant, Max Paul Man, Anicette, Ngiah Tax Olo Fotsy, Lico Kininike et Oxy Weezy réchaufferont les planches installées au Stade Municipal, alors que Rootsman, Kakabe Djino, Rity Baco, Dadi Love ainsi que General Degre feront de déhancher le public, le samedi 26 août.

Pour clôturer en beauté, les organisateurs ont invité LC, Mirasoa, Basta Lion, Sisca et Rim-Ka. Durant ces quatre jours, le district d'Ambanja envisage d'accueillir plus d'une dizaine de milliers de personnes dont les 50% seront des vacanciers. La ville sera des plus animées. Bien entendu, des stands accueilleront des expo-ventes. Les produits du terroir seront étalés sur les tables et étagères pour que les visiteurs puissent les acheter.

%

Par ailleurs, après Nosy-Be, le bourg d'Ambanja est le district qui a su assurer la longévité de son festival dans la région DIANA. Bien que la pandémie ait mis en veille les organisations événementielles de toute la Grande Île, Sôrogno a su perdurer. Il a repris son souffle, étoffant davantage sa scène avec des artistes de renom. Eh oui, comme son nom l'indique, Sôrogno signifie littéralement la montée des eaux.

Au sens large, les organisateurs font allusion au fleuve Sambirano. Mais la connotation a changé depuis deux décennies. Le festival a de la notoriété dans la région DIANA, prend une large dimension. À ce rythme, Sôrogno concurrencera les autres événements festifs internationaux dans la partie nord du pays. Un projet réalisable surtout quand on a acquis 20 ans d'expérience !